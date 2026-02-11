Jak Polacy oceniają Wojska Obrony Terytorialnej?

Zgodnie z wynikami sondażu, opublikowanymi w środowym wydaniu gazety, 76 proc. respondentów dobrze ocenia działalność Wojsk Obrony Terytorialnej, zaś przeciwnego zdania jest 24 proc. ankietowanych.

„Ludzie postrzegają WOT jako pomoc w trudnych sytuacjach życia codziennego” - komentuje dla „SE”: gen. Stanisław Koziej, były szef BBN.

Badanie Pollster dla „Super Expressu” przeprowadzone zostało w dniach 26-27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.