"Niepotrzebna, niemądra, szkodliwa konfrontacja polityczna”

Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk odniósł się do tematów, które mają zostać poruszone na środowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego – wśród nich znajduje się m.in. kwestia związana z realizacją Programu SAFE.

Reklama

Premier ocenił, że sprawa programu stała się przedmiotem „niepotrzebnej, niemądrej, szkodliwej konfrontacji politycznej” między rządem a opozycją i prezydentem Karolem Nawrockim. - Ja nie mam żadnych wątpliwości, to zresztą widać wyraźnie z komunikatów, które płyną i z ław opozycji, i z Pałacu Prezydenckiego, że nasi oponenci chcieliby ten projekt wywrócić – ocenił Tusk.

Tusk: To jest próba destabilizacji całej Europy

W jego ocenie takie działanie to „nie jest tylko głupota albo tylko zła wola, tylko wewnętrzna walka polityczna”. - To jest próba destabilizacji całej Europy, to jest próba ograniczenia roli Polski w Unii Europejskiej. Gdzieś tam w tle, na końcu (jest – PAP) realne ryzyko, i tutaj mówię o faktach, nie o moich domysłach, wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej – stwierdził premier.

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE

Jego zdaniem to, że Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, to „istotny i kluczowy” element strategii państwa, a komentarze „tych, którzy bezwstydnie od wielu miesięcy, a właściwie lat, lobbują głównie za interesami przemysłu zbrojeniowego w innych państwach” są według niego „absolutnie niedopuszczalne”.

Czym jest program SAFE?

Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich UE; przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia – m.in. w postaci nisko oprocentowanych pożyczek – przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 43,7 mld euro, będąc tym samym największym beneficjentem tego programu pożyczkowego.