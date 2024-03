Szef MSZ Radosław Sikorski składa w czwartek wizytę w Helsinkach. Valtonen powiedziała na wspólnej konferencji prasowej, że rozmowa z Sikorskim dotyczyła m.in. tego, w jaki sposób powinniśmy wzmacniać przemysł obronny w Europie i zdolności obronne Europy tak, aby budować "wiarygodne odstraszanie, które zapobiegnie agresji rosyjskiej w przyszłości".

Agresja i instrumentalizacja ludzi na naszych granicach

Fińska minister dodała, że rozmawiała z szefem polskiego MSZ także o sprawach dwustronnych. "Dużo możemy zrobić razem, już robimy np. po stronie przemysłu obronnego, dwustronnej wymiany handlowej, w kwestiach społecznych, swobody przepływu ludzi" - wyliczyła Valtonen.

Przekazała, że wymienili się z Sikorskim "koncepcjami radzenia sobie z problemem" jakim jest agresja i instrumentalizacja ludzi na naszych granicach.

"Wymienialiśmy się koncepcjami radzenia sobie z tym problem, który oczywiście nie ma nic wspólnego z regularną migracją czy polityką uchodźczą, lecz raczej jest realizacją innego sposobu prześladowania, okazywania agresji, w naszym przypadku ze strony Rosji, w przypadku Polski ze strony Białorusi, gdzie osoby z krajów trzecich przepychane są przez granice, przepuszczane bez ważnych dokumentów" - powiedziała Valtonen.

"Nie jest to tylko problem fiński, jest to problem całej Unii i strefy Schengen, musimy przygotować odpowiedź jednoznaczną, wspólną, aby lepiej przeciwdziałać tego typu zagrożeniom w przyszłości i tutaj znaleźliśmy liczne sposoby, aby to uczynić" - dodała szefowa fińskiej dyplomacji.

autor: Karol Kostrzewa, Wiktoria Nicałek