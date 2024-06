Debata ws. paktu migracyjnego w Sejmie

W czwartek w Sejmie podczas dyskusji nad informacją ws. paktu migracyjnego poseł Paweł Jabłoński (PiS) apelował do rządu o złożenie skargi do TSUE w związku z "przymusem przyjmowania migrantów".

Wiceminister Duszczyk, odpowiadając na apel Jabłońskiego powiedział, że wchodząc do resortu spraw wewnętrznych i administracji "w szufladach nie było skargi do TSUE". "Dopiero teraz rozpoczęliśmy analizy prawne, które mają nam powiedzieć jaka jest szansa zaskarżenia (paktu) do TSUE. Pracujemy nad tym" - powiedział Duszczyk.

Dodał, że rząd pyta polskich prawników, jaka jest szansa złożenia skargi do TSUE. "Będzie decyzja wtedy, kiedy będziemy pewni, jakie są analizy prawne" - wyjaśnił wiceminister.

Pod koniec maja posłowie PiS: Mariusz Błaszczak i Krzysztof Szczucki wezwali premiera Donalda Tuska do zaskarżenia paktu migracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przygotowali też projekt skargi w tej sprawie.

14 maja ministrowie finansów państw unijnych ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny, przy sprzeciwie Polski, Słowacji i Węgier. Premier Donald Tusk oświadczył, że pakt ten negocjowany był przez rząd Mateusza Morawieckiego (PiS). Tusk powiedział wówczas, że jego rządowi udało się uzyskać takie zapisy w pakcie migracyjnym, które czynią go "dużo mniej groźnym w konsekwencji niż na początku". (PAP)

