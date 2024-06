Wodowanie ORP Jaskółki

Reklama

26 czerwca 2024 roku w Gdańsku na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. miało miejsce uroczyste wodowanie czwartego polskiego niszczyciela min. W trakcie uroczystości odbył się chrzest przyszłego ORP Jaskółka. Matką chrzestną została Pani Małgorzata Zdonek, żona byłego dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, kontradmirała Krzysztofa Zdonka.

Polska planuje pozyskać łącznie sześć niszczycieli min. Pierwszy niszczyciel, min ORP Kormoran, został zakupiony za 0,7 mld zł brutto 23 września 2013 roku, a okręt wszedł do służby 28 października 2017 roku. Następnie podpisano umowę na kolejne dwie jednostki — ORP Albatros i ORP Mewa.

Reklama

/> />

Na podstawie umowy z 27 grudnia 2017 roku, za kwotę 1,4 mld zł brutto (po aneksach) powstały dwa kolejne niszczyciele min. ORP Albatros wszedł do służby 28 listopada 2022 roku, a ORP Mewa 14 lutego 2023 roku. 26 czerwca 2022 roku miało miejsce podpisanie kolejnej umowy. W jej ramach za 2,5 mld zł brutto pozyskać mamy kolejne trzy niszczyciele min — ORP Jaskółka, ORP Rybitwa i ORP Czajka. Okręty zgodnie z zapisami umowy mają wejść do służby w latach 2026-2027. Za budowę wszystkich 6 jednostek odpowiada Remontowa Shipbuilding S.A. W budowie są obecnie dwa niszczyciele min.

Cięcie blach pod ORP Jaskółka miało miejsce 28 marca 2023 roku, a stępkę położono 25 lipca 2023 roku. Po wodowaniu okręt nie trafi jednak do Marynarki Wojennej. Koniec budowy i prób morskich planowany jest dopiero na 2026 rok, a przekazanie ma nastąpić w lipcu 2026 roku. W budowie jest także ORP Rybitwa. Cięcie blach miało miejsce kilka miesięcy temu, bo 19 stycznia 2024 roku. Z kolei 20 marca 2024 roku odbyło się uroczyste położenie stępki pod Rybitwą. W październiku tego roku ma mieć miejsce pierwsze cięcie blach pod ORP Czajkę. Tym samym rozpocznie się budowa szóstego niszczyciela min dla polskiej Marynarki Wojennej.

Jakie są Kormorany?

Niszczyciele min typu Kormoran II to jednostki przeznaczone do poszukiwania, klasyfikacji, identyfikacji i zwalczania min morskich, a także do rozpoznania torów wodnych czy przeprowadzenia jednostek przez obszary zagrożenia minowego. Okręty mają także możliwość stawiania min czy zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

/> />

Każdy z tych okrętów ma wyporność 900 ton, co sprawia, że jest to raczej względnie niewielki okręt. Dla porównania planowane fregaty Miecznik, które będą największymi okrętami w MW RP, mają mieć wyporność 6000 ton. Z kolei najnowszy amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford, ma wyporność przekraczającą 100 000 ton. Kormorany mają długość 58,5 metra i szerokość 10,3 metra. Zanurzenie okrętu to 2,7 metra. Niszczyciele min potrafią rozwinąć prędkość 15 węzłów (28 km/h) i mają zasięg 2500 mil morskich (4600 km).

Nie tylko niszczyciele min

W stoczniach dzieje się jednak znacznie więcej. W ostatnich latach miało miejsce oddanie do służby sześciu nowych holowników. W trakcie budowy są także dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego. Oba mają zostać oddane do służby w 2027 roku. ORP Jerzy Różycki i ORP Henryk Zygalski powstają na podstawie umowy z 25 listopada 2022 roku za kwotę 3,58 mld zł brutto. Głównym dostawcą będzie Saab, ale same kadłuby jednostek powstaną w Remontowa Shipbuilding S.A.

/> />

Największym programem jest jednak Miecznik. W jego ramach za blisko 15 mld zł brutto powstaną trzy wielozadaniowe fregaty rakietowe. Okręty mają zostać oddane w latach 2029-2031. Fregaty zastąpią dwie poamerykańskie jednostki typu Oliver Hazard Perry (ORP Gen. K. Pułaski oraz ORP Gen. T. Kościuszko).

/> />

Obecnie trwają także prace nad pozyskaniem dla naszych marynarzy nowych okrętów podwodnych w ramach programu Orka. Umowy powinniśmy oczekiwać w najbliższych dwóch latach. Kilka dni temu, bo 24 czerwca 2024 roku, ruszyły wstępne konsultacje rynkowe w związku z zamówieniem na nowy okręt hydrograficzny.