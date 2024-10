Wystąpienia Kluczowych Polityków na Konwencji

Podczas konwencji przemawiać będą m.in. premier Donald Tusk, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski.

"Będziemy mówić oczywiście o tym, co wydarzyło się przed rokiem, co w ciągu tego roku się wydarzyło. To nie będzie jakieś podsumowanie czy nudne wyliczanie setek zmian, które wprowadził rząd. Bardziej próba spojrzenia w przeszłość, nawiązania do tej atmosfery z wyborów 15 października i odpowiedzi na to, w którym miejscu się znajdujemy, w którym kierunku zmierzamy" - poinformował szef kancelarii premiera Jan Grabiec.

Ogłoszenie Nowej Strategii Migracyjnej Polski

Premier ma ogłosić podczas wydarzenia wieloletnią strategię migracyjną Polski. Jak zapowiedział, będzie to nie tylko program walki z nielegalną migracją, ale też nowoczesna polityka migracyjna obliczona na lata. Dodał, że będzie to propozycja dla całej Unii Europejskiej. Wskazał, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska są pod presją migracji wynikającej "z wojen, głodu, przeludnienia wokół Europy".

Prace nad Strategią Migracyjną w MSWiA

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że prace nad strategią trwały w jego resorcie od wielu tygodni. W przyszłym tygodniu dokumentem ma się zająć rząd. (PAP)

