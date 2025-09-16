Zakup okrętów w ramach programu Orka

Zapowiedź podjęcia uchwały padła podczas wtorkowej wizyty w Ustce na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych. - Chcę poinformować, że jutro (...) rząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu Orka - przekazał Tusk. Chodzi o program przewidujący zakup dla Marynarki Wojennej nowych okrętów podwodnych.

Reklama

Jak wskazał, w środę rząd przyjmie uchwałę, która zobowiązuje do zakupu okrętów podwodnych do końca tego roku. Dodał, że wszystkie oferty w tej sprawie zostały „przebadane”, a teraz rząd podejmie decyzję, kto będzie naszym „ostatecznym partnerem w tym programie”.