W czwartek, 18 września nad północno–wschodnią Polską pojawił się amerykański samolot wywiadu elektronicznego Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II. Maszyna, należąca do US Army i obsługiwana przez firmę Leidos, wystartowała z bazy w Konstancy w Rumunii.

Reklama

Amerykański samolot pojawił się nad Polską. Okrążył obwód królewiecki

W Polsce samolot należący do amerykańskich sił zbrojnych rozpoczął swoją pracę w okolicach Suwałk. Następnie skierował się w stronę Olsztyna. Przelatywał również nad Elblągiem.Stamtąd obrał kurs na Litwę, okrążając jednocześnie obwód królewiecki w Rosji.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach maszyny z USA kilkukrotnie odwiedzały Polskę. W samym wrześniu 2025 r. amerykański bezzałogowy statek powietrzny RQ-4B Global Hawk pojawiał się nad Polską przynajmniej dwukrotnie. Obecność tych obiektów na polskim niebie jest sygnałem świadczącym o tym, że Rosjanie są stale obserwowani przez siły NATO.

"Szpieg" z USA nad Polską. W tle tajemniczy lot nad rosyjską enklawą

Bombardier Challenger 650 w wersji zmodyfikowanej na potrzeby amerykańskiej armii powstał w ramach programu ARTEMIS (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System), którego celem jest dostarczenie US Army nowoczesnych maszyn zdolnych do przekazywania w czasie rzeczywistym informacji o celach naziemnych dla tamtejszych dowódców.

Samolot jest wyposażony w zestaw o nazwie HADES (High-Accuracy Detection and Exploitation System, or HADES) łączący niezwykle czuły radar do wykrywania celów naziemnych oraz zestaw czujników do zwiadu elektronicznego. W praktyce oznacza to, iż samolot potrafi wykryć np. poruszające się na ziemi czołgi, a nawet stacje radarowe należące do wroga. Co ważne, maszyna potrafi śledzić ogromny obszar w odległości nawet kilkuset kilometrów.

Parametry taktyczno-techniczne CL650 ARTEMIS: