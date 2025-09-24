Zostało niewiele czasu

Powodem opóźnień są procedury i bardzo mało czasu. Pierwsze dotacje powinny zostać wypłacone do 30 września. „Takie założenie wydaje się niemożliwe do wykonania z uwagi na czas trwania procedur” – oceniają w wypowiedzi dla DGP urzędnicy z Chełma. Sprawę utrudnia fakt, że wśród planowych prac, na które gminy starają się o środki, znalazły się również remonty. Teoretycznie wojewodowie zaznaczają, że ten termin będzie dotrzymany, ale wiadomo, że część gmin otrzyma pieniądze później.

Tempo przyznawania dotacji jest zróżnicowane w zależności od województwa. Jeśli chodzi o województwo lubelskie, to środki otrzymało już 95 proc. samorządów, z kolei w województwie zachodniopomorskim pieniędzy nie otrzymał jeszcze żaden samorząd – wynika z informacji przedstawionych przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

Zmiana ustawy

Jak informuje gazeta, Ministerstwo Finansów przygotowuje modyfikację ustawy, która ma zmienić podejście do procesu finansowania ochrony ludności. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że jego resort jest już po konsultacjach z resortem finansów w tej sprawie. Celem tych zmian ma być „zapewnienie finansowania określonych inwestycji”. Nowy nabór ma ruszyć w styczniu 2026 roku. MSWiA spodziewa się, że złożone wówczas wnioski w większym stopniu będą dotyczyć budowli ochronnych.

Co obejmuje Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026?

Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 przewiduje, że w 2025 roku środki na realizację celów wyniosą w sumie 16,7 mld zł, zaś rok później – 17,2 mld zł. W ramach programu przewidziano m.in. budowę i przebudowę budowli ochronnych, uzupełnienie zasobów i infrastruktury czy wyposażenie ratowników i zapewnienie odpowiedniego sprzętu do ewakuacji i na wypadek zagrożeń hybrydowych. Środki mają też trafić na utworzenie korpusu obrony cywilnej, budowę bezpiecznej łączności i edukację społeczeństwa.