Globalna sytuacja geopolityczna sprzyja producentom uzbrojenia, ale nie tylko. Coraz więcej osób interesuje się zakupem małego przydomowego schronu.

Przez rosyjskie prowokacje rośnie zainteresowanie małymi schronami

Jak podaje niemiecki dziennik „Bild”, liczba zapytań o budowę takich obiektów wzrosła po incydencie z rosyjskimi dronami w Polsce. Od stycznia tego roku producent BSSD Defence odnotował 50-procentowy wzrost liczby prywatnych zapytań dotyczących budowy małego schronu – donosi niemiecki dziennik „Bild”.

Niemieckie Centrum Schronów w Monachium także potwierdza gwałtowny wzrost zapotrzebowania na małe schrony. „Bild” cytuje rzecznika centrum, który potwierdził, że wzrost zainteresowania konsultacjami nastąpił po ostatnich wydarzeniach w Polsce.

Firmy i osoby prywatne

Deutsche Welle cytuje wypowiedź prezesa firmy Mario Piejde’a dla dziennika „Bild”. Jak powiedział gazecie prezes, ponad połowa zapytań schrony o pochodzi od firm i właścicieli nieruchomości. Z wypowiedzi prezesa wynika, że firmy chcą zapewnić bezpieczne schronienie swoim pracownikom, dlatego myślą o budowie schronu na terenie firmy. Właściciele nieruchomości również pytają o schrony dla swoich najemców.

Piejde potwierdza, że wiele zapytań pojawiło się zwłaszcza po niedawnym incydencie z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony.

Źródło: "Bild", "Deutsche Welle"