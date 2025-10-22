Sikorski o możliwości zatrzymania samolotu Putina nad Polską

Komentując w środę słowa Sikorskiego, że „nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać” samolotu z Władimirem Putinem na pokładzie, który leciałby w polskiej przestrzeni powietrznej w drodze do Budapesztu, minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto spytał, czy decydowałby o tym ten sam sąd, który uwolnił „terrorystę” podejrzewanego o zniszczenie Nord Stream 2.

W odpowiedzi Sikorski napisał na platformie X, że „jest dumny z polskiego sądu, który orzekł, że sabotowanie najeźdźcy nie jest przestępstwem”. „Co więcej, mam nadzieję, że waszemu dzielnemu rodakowi, majorowi »Madziarowi«, uda się w końcu zniszczyć rurociąg naftowy, który zasila wojenną machinę Putina, a wy będziecie mogli dostawać ropę przez Chorwację” - napisał Sikorski.

Szef polskiego MSZ przywołał we wpisie postać dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS) - majora Roberta Browdiego ps. „Madziar”, który jest Ukraińcem węgierskiego pochodzenia, stąd jego pseudonim. Szijjarto zakazał Browdiemu wjazdu na Węgry i podróżowania po strefie Schengen po ukraińskich atakach na ropociąg Przyjaźń dostarczający ropę z Rosji na Węgry.

Spotkanie Trump - Putin w Budapeszcie

Sikorski we wtorek został zapytany o planowane wówczas spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, które miało się odbyć w Budapeszcie, i o spekulacje, czy samolot Putina w drodze na Węgry mógłby przelecieć nad Polską. Szef polskiej dyplomacji odpowiedział, że „nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze”.

Międzynarodowy Trybunał Karny i nakaz aresztowania Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu 2023 r. nakaz aresztowania Putina z powodu oskarżeń o zbrodnie wojenne związane z bezprawnym deportowaniem do Rosji ukraińskich dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy.

Węgry - które rozpoczęły procedurę wychodzenia z MTK, ale do czerwca 2026 roku są związane jego postanowieniami - zapowiedziały, że nie zatrzymają Putina, gdy ten przekroczy granice państwa. Wcześniej w tym roku w Budapeszcie gościł inny przywódca ścigany nakazem aresztowania MTK, premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Sprawa Wołodymyra Żurawlowa i Nord Stream

Szijjarto w środowym wpisie odniósł się do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który w ubiegłym tygodniu odmówił wydania władzom niemieckim Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił mu areszt i nakazał niezwłoczne zwolnienie. Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu oraz zniszczenia rurociągu Nord Stream. Zatrzymano go we wrześniu w Polsce.

„Skandaliczne - według Polski jeśli nie podoba ci się jakaś infrastruktura w Europie, możesz ją wysadzić w powietrze. W ten sposób dali wstępną zgodę na ataki terrorystyczne w Europie. Polska nie tylko wypuściła terrorystę, ale wręcz go celebruje – oto gdzie znajduje się europejska praworządność” - napisał wówczas Szijjarto.

Stanowisko polskiego rządu

Premier Donald Tusk stwierdził, że w interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream innemu państwu, a jedynymi, którzy powinni wstydzić się w kwestii rurociągu, są ci, którzy zdecydowali o jego budowie. Tusk dodał, że decyzja sądu jest słuszna i „sprawa została zamknięta”.