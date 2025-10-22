Kreml ma jasny cel. Liczy też na zmęczenie Zachodu

Według urzędnika z kręgu administracji prezydenckiej, strony rosyjskiej nie satysfakcjonuje porozumienie pokojowe oparte na obecnym przebiegu linii frontu, a takie właśnie rozstrzygnięcie proponował ostatnio Trump.

Reklama

– Zatrzymanie się teraz oznaczałoby powrót do punktu wyjścia w krótkim czasie – tylko że nasze wojska zdążyłyby się przegrupować i odzyskać siły. A jeśli mielibyśmy podpisywać deklarację o zawieszeniu broni, to trzeba by spotkać się z (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem – red.) Zełenskim.Po co Putinowi takie spotkanie? – powiedział rozmówca portalu.

Z jego słów wynika, że Kreml "nie przestraszył się" zapowiedzi dostaw amerykańskich rakiet Tomahawk i jest gotów kontynuować wojnę. Liczy, że Zachód po prostu zmęczy się rosnącymi kosztami wsparcia Kijowa.

Ekspert medialny współpracujący z Kremlem też powiedział Wiorstce, że "na pokój jest jeszcze za wcześnie". – Sztab Generalny i dowódcy już obiecali Putinowi zdobycie Pokrowska i Kupiańska, gdzie toczą się teraz zacięte walki. Dopóki nie umocnimy się na tych terenach, nie będzie mowy o porozumieniu wzdłuż obecnej linii frontu – dodał. Jego zdaniem proces negocjacyjny od maja jest celowo przeciągany, by rosyjska armia powiększyła swoje zdobycze.

Z tą oceną zgadza się inny rozmówca portalu, pracujący w zapleczu politycznym Kremla. – Spójrz na mapę działań wojennych – od poprzedniego spotkania ani nasza, ani ich sytuacja zasadniczo się nie zmieniła. Trump nadal nie ma nic do zaproponowania ani nam, ani im. Więc po co lecieć przez pół świata, prosić się o zgodę na przelot (do Budapesztu – red.) i wszczynać cały ten zamęt? – pytał retorycznie.

Trump też nie chce marnować czasu

We wtorek Trump oświadczył, że spotkanie z Putinem może się odbyć, ale ostateczna decyzja zapadnie w ciągu dwóch dni. – Nie chcę marnować czasu. Muszę wiedzieć, czy coś z tego wyniknie – wyjaśnił prezydent USA. Zaznaczył też, że Rosja i Ukraina tracą łącznie od 5 do 7 tys. żołnierzy tygodniowo. Przypomniał o swojej propozycji zamrożenia działań wojennych na obecnej linii frontu.

Tymczasem, jak podały źródła dziennika "Washington Post", podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z Trumpem Putin ponownie zażądał, by Ukraina oddała Rosji cały Donbas. W zamian zaoferował przekazanie Kijowowi części obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Na spotkaniu w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił tę propozycję.