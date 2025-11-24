W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS, które zostało opublikowane w poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”, zapytano badanych, jak oceniają rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości prowadzone przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Ocena działań Waldemara Żurka

Z badania wynika, że działania szefa MS negatywnie ocenia 45,1 proc. respondentów, spośród których odpowiedzi „zdecydowanie źle” udzieliło 33,6 proc. badanych, a „raczej źle” 11,5 proc.

Podział wyników według preferencji partyjnych

Pozytywną opinię na temat rozliczeń rządów PiS przez Żurka posiada 32,4 proc. badanych. Spośród tej grupy działania ministra sprawiedliwości „zdecydowanie dobrze” ocenia 11,7 proc. badanych, zaś „raczej dobrze” 20,7 proc. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 22,5 proc respondentów.

Zgodnie z wynikami, poparcie dla działań ministra Żurka jest silne w grupie respondentów popierających jedną z partii tworzących koalicję rządową (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, PSL). W grupie tej rozliczenia rządów PiS prowadzone przez Waldemara Żurka dobrze ocenia 91,8 proc. osób („zdecydowanie dobrze” 36,8 proc., „raczej dobrze” 55 proc.). Źle aktywność szefa MS w tej grupie ocenia 5 proc. badanych, zaś zdania na ten temat nie ma 3,2 proc.

Z 80,8 proc. wyborców partii opozycyjnych - Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem - negatywnie ocenia aktywność ministra sprawiedliwości: w grupie tej odpowiedzi „zdecydowanie źle” udzieliło 61,7 proc. badanych, natomiast „raczej źle” 19,1 proc. Dobrze rozliczenia rządów PiS ocenia 2,6 proc. badanych, a odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 16,6 proc.

W grupie osób niezdecydowanych bądź niegłosujących 61,7 proc. nie ma zdania na temat rozliczeń prowadzonych przez ministra sprawiedliwości.

Komentarz prof. Rafała Chwedoruka

„- Jak widać, postrzeganie rzeczywistości przez respondentów jest silnie związane z sympatiami partyjnymi. Schemat myślenia opiera się na założeniu, że nasi robią dobrze, a wasi robią źle - mówi prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego” - pisze „Rz”.

„- Wyniki są zaskakująco niezaskakujące i dlatego ten sondaż jest bardzo wymowny. Pokazuje, że obecna rządząca koalicja okopała się na swoich pozycjach z 2023 r. - ocenia politolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk” - napisano w poniedziałkowym wydaniu gazety.