Państwowa Komisja Wyborcza we wtorek przedstawiła podział mandatów w łódzkim. Najwięcej radnych do 33-osobowego samorządu województwa wprowadziło PiS - 16 radnych. Na tę partię zagłosowało 360 701 wyborców. KO będzie miała 12 radnych (291 921 głosów), Trzecia Droga zdobyła 4 mandaty (136 384 głosy). Jednego przedstawiciela będzie miała Nowa Lewica (60 947 głosów).

Pozostałych sześć mniejszych komitetów uzyskało łącznie niecałe 5 proc. i nie będzie miało reprezentantów w sejmiku.

Reklama

Najwięcej głosów spośród kandydatów na radnych do łódzkiego sejmiku dostała obecna wiceprezydent Łodzi i była wicemarszałek województwa Joanna Skrzydlewska z KO. Poparło ją 40 828 osób. Drugi wynik uzyskał wicemarszałek Piotr Adamczyk z PiS - 37 258 głosów, a trzecia była b. posłanka Hanna Gill-Piątek (KO) - 24 735.

W ostatnich wyborach lokalnych jesienią 2018 roku wybory do łódzkiego sejmiku wygrało PiS zdobywając większość w samorządzie województwa i samodzielną władzę w regionie. Komitet PiS uzyskał wówczas 34,88 proc. głosów, co dało mu 17 mandatów na 33 miejsca w sejmiku. KO dostała w 2018 r. 28,39 proc. głosów, a PSL - 13,06 proc., co oznaczało razem 16 mandatów (12 dla KO i 4 mandaty dla PSL).

Reklama

Marszałkiem województwa łódzkiego od listopada 2018 roku jest polityk PiS Grzegorz Schreiber, poseł czterech kadencji, a w latach 2016-2018 sekretarz stanu w kancelarii premiera, który w niedzielnych wyborach uzyskał mandat radnego wojewódzkiego (23 236 głosów w okręgu kutnowsko-zgierskim).

Wcześniej, od 2010 do 2018 roku w samorządzie województwa łódzkiego rządziła koalicja PO-PSL. W wyborach do sejmiku w 2014 roku zwyciężyły po raz drugi z rzędu PO i PSL, zachowując władzę w samorządzie województwa. W liczącym 33 osoby Sejmiku Województwa Łódzkiego PO zdobyła 10 mandatów, tyle samo przypadło PSL. Największy opozycyjny klub PiS liczył 12 radnych, a SLD miał jednego radnego. Marszałkiem województwa w latach 2010-2018 był polityk PO Witold Stępień. (PAP)

Autor: Hubert Bekrycht