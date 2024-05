Mentzen: Zielony Ład? To szaleństwo można jeszcze zatrzymać [WYWIAD]

W wyborach do europarlamentu Konfederacja liczy na co najmniej cztery mandaty. A Zielony Ład to "szaleństwo", które należy zatrzymać. Co jeszcze powiedział Sławomir Mentzen, twarz tej partii, w wywiadzie dla DGP?