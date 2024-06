Prezes PiS, wezwany na środę 5 czerwca przed komisję ds. tzw. afery wizowej, wniósł do Szczerby o zmianę terminu przesłuchania na czas po wyborach do PE. Uzasadnił to pobytem za granicą w ramach wypełniania swoich zobowiązań politycznych w trakcie kampanii wyborczej. O wniosku Kaczyńskiego poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Reklama

Szczerba: Nie dla "Obajtkozy"

Przewodniczący komisji wizowej oświadczył na X, że wniosek Kaczyńskiego nie został uwzględniony.

Reklama

"Obajtkoza, czyli uporczywe niestawiennictwo jest zaraźliwe. Nie będzie zmiany terminu! Komisja będzie czekała na posła Kaczyńskiego w środę o 10.00. Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. Nie do obrony jest tłumaczenie się interesem partii PiS" - napisał Szczerba.

Kaczyński z karą porządkową?

Załączył do wpisu odpowiedź na wniosek Kaczyńskiego. Szczerba podał w nim, że ewentualne niestawiennictwo w wyznaczonym terminie będzie uznane przez komisję za nieusprawiedliwione, co oznacza wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie prezesa PiS karą porządkową.

Szczerba dodał, że - jeśli świadek nie stawi się - komisja rozważy też wniosek do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie go na kolejny termin przesłuchania - 7 czerwca godz. 9.

Obajtek będzie doprowadzony?

Komisja ds. tzw. afery wizowej wezwała Kaczyńskiego na godz. 10 w środę 5 czerwca. Następnie, na godz. 15, został wezwany były prezes Orlenu. Daniel Obajtek napisał w poniedziałek na X, że "nie będzie brać udziału w cyrku Koalicji Obywatelskiej". Oświadczył, że jego pełnomocnik jest w kontakcie z komisją i że czeka na wyznaczenie kolejnego terminu przesłuchania.

Michał Szczerba poinformował w poniedziałek na X, że wezwanie dla Obajtka dostarczone przez policję odebrał jego pełnomocnik. Zdaniem Szczerby oznacza to skuteczne wezwanie świadka. "Stawiennictwo jest obowiązkowe. W przypadku dalszego uporczywego uchylania się od zeznań komisja złoży w środę wniosek o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie" - napisał Szczerba. W rozmowie z TVP Info Szczerba powiedział, że jeżeli Obajtek nie pojawi się na posiedzeniu komisji w środę, złożony zostanie również wniosek o doprowadzenia go na kolejne posiedzenie, które odbędzie się 7 czerwca.

kmz/ par/