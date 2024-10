Sikorski o prekampanii i wyzwaniach międzynarodowych

Sikorski w Toruniu był pytany m.in. o to, czy jego sobotnie wystąpienie na konwencji KO w Warszawie było prekampanią prezydencką.

"Pani oczywiście wolno spekulować, mnie nie wypada komentować. Staram się informować opinię publiczną o największych wyzwaniach w tym niepewnym czasie. Wojna u granic, wojna na Bliskim Wschodzie, wybory w USA, niełatwa sytuacja także w Europie, wyczerpanie się pewnego modelu gospodarczego. Do tego pewne prorosyjskie decyzje naszych niektórych tradycyjnych sojuszników. To są wszystko kwestie, o których opinia publiczna chce wiedzieć, a moim obowiązkiem jest dzielić się stanowiskiem rządu w tych sprawach" - odpowiedział dziennikarce szef MSZ.

Polska inicjatywa w sprawie działań Izraela

Dodał, że w jego ocenie bardzo ważne było w ostatnich 24 godzinach to, że 34 kraje dołączyły się do polskiej inicjatywy "wyrażenie niezadowolenia wobec rządu Izraela po ostrzeniu przez ten kraj rejonu działania kontyngentu wojskowego UNIFIL, kontyngentu ONZ w Libanie, gdzie służą także nasze żołnierze". Zdaniem ministra wspólny głos "34 krajów - w tym kilku członków Rady Bezpieczeństwa ONZ - na wniosek Polski, jest silniejszym głosem".

Potencjalny start Sikorskiego w wyborach prezydenckich

PAP zapytała, czy jeżeli środowisko polityczne Sikorskiego zdecydowałoby się wystawić go jako kandydata w przyszłorocznych wyborach prezydencki, to byłyby on gotowy do takiego startu.

"Dziękuję za to zaproszenie do wygłoszenia czegoś ciekawego. Wykonuje pan swój obowiązek próby uzyskania newsa. My tę decyzję podejmiemy - tak myślę - dopiero wtedy gdy opozycja zdecyduje, kto będzie jej kandydatem" - powiedział Sikorski.

Sikorski o kandydacie PiS na prezydenta

PAP dopytała, kto jego zdaniem będzie kandydatem PiS. Sikorski odpowiedział, że "nie będzie spekulował". "Wygramy z każdym z nich" - powiedział szef MSZ.(PAP)

Autor: Tomasz Więcławski