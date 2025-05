Wybory prezydenckie: trójka faworytów

W badaniu zapytano, na kogo zagłosują uczestnicy, którzy zdecydowali się na udział w wyborach.

Najlepszy wynik osiągnął Trzaskowski - 29,7 proc. Na drugim miejscu znalazł się Nawrocki z poparciem na poziomie 25 proc. Trzecie miejsce zajął Mentzen z wynikiem 10,5 proc.

Wybory prezydenckie: pozostali kandydaci

Kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołownię wskazało 6,1 proc. ankietowanych, a kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat 6 proc.. Na kandydata partii Razem Adriana Zandberga głos zamierza oddać 5,5 proc. badanych. Europoseł Grzegorz Braun uzyskał w sondażu wynik na poziomie 5,4 proc., dziennikarz Krzysztof Stanowski - 1,7 proc., Marek Jakubiak - 1,5 proc., a Joanna Senyszyn 1,3 proc..

Pozostali kandydaci - jak wskazano - mają poparcie niższe niż 1 proc.: Maciej Maciak (0,7 proc.), Artur Bartoszewicz (0,5 proc.), a Marek Woch odnotował zerowy wynik.

6,2 proc. osób, które zdecydowały się na pójście do urn, nie wie jeszcze, kogo poprze.

Wybory prezydenckie: gorsze notowania Trzaskowskiego

Autorzy badania zwrócili uwagę na spadek notowań Rafała Trzaskowskiego. "Jeszcze w grudniu 2024 r. w pierwszej turze chciało go poprzeć prawie 39 proc. badanych, a w marcu było to 32 proc." - czytamy. Dodano, że w przypadku Karola Nawrockiego zmiany nie są tak spektakularne; zaczynał on w grudniu 2024 r. z poparcie 23,3 proc., a w marcu zaliczył spadek do 19,5 proc. W trendzie spadkowym - podano - jest Sławomir Mentzen. "Jeszcze w marcu popierało go prawie 19 proc. badanych" - wskazano.

Wybory: preferencja elektoratów największych partii

Sondażownia przeanalizowała też, jakie preferencje wyborcze mają elektoraty największych partii politycznych. Jak podano, tylko 79 proc. wyborców PiS chce głosować na Karola Nawrockiego.

W przypadku Szymona Hołowni zagłosować na niego chce "zaledwie połowa zwolenników Trzeciej Drogi, którą reprezentuje w walce o prezydenturę", a 16 proc. zamierza oddać głos na Rafała Trzaskowskiego.

W przypadku wyborców Konfederacji 53 proc. badanych chce oddać głos na Sławomira Mentzena, a 22 proc. zamierza poprzeć Grzegorza Brauna.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego chce poprzeć 90 proc. badanych.

II tura wyborów prezydenckich: kto wygra?

Ankietowani zostali też zapytani, którego z kandydatów poprą w drugiej turze wyborów, która ma się odbyć 1 czerwca, przy założeniu wejdą do niej Trzaskowski i Nawrocki.

Według sondażu kandydat KO może liczyć 48,5 proc. głosów, a kandydat popierany przez PiS 44,4 proc. 7,1 proc. respondentów jeszcze nie wie, na kogo odda głos 1 czerwca.

Sondaż pracowni Opinia24 dla RMF FM został wykonany od 12 do 14 maja na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Badanie przeprowadzono techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI. (PAP)