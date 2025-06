Chrzanowska powiedziała na poniedziałkowym briefingu, że tegoroczne wybory były rekordowe pod wieloma względami, zaczynając od liczby obwodów do głosowania - za granicą powołano 511 komisji obwodowych.

Rekordowa liczba Polaków za granicą uprawnionych do głosowania w II turze

"Te wybory to także rekordowa liczba osób uprawnionych do głosowania. Do wzięcia udziału w II turze glosowania za granicą uprawnionych było 722 tys. polskich obywateli. Między I a II turą zarejestrowało się dodatkowo ponad 176 tys. polskich obywateli" - powiedziała. Ponadto do osób, które były zarejestrowane doszły osoby z zaświadczeniami o prawie do głosowania - w I turze było to 17 tys. osób, podczas gdy w II turze było to już 45 tys. osób.

W II turze frekwencja nieco niższa niż wcześniej, jednak wciąż imponująca

"Frekwencja w wyborach w II turze wyniosła 84,26 proc. i była nieco niższa od frekwencji w I turze, kiedy było to 89,21 proc." - wskazała pełnomocnik. Podkreśliła przy tym, że mimo wszystko jest to bardzo wysoka wartość.