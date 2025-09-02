Najskuteczniejsi politycy w Polsce. Jest najnowszy sondaż

Kto jest najskuteczniejszym politykiem w Polsce? Na pierwszym miejscu znalazł się premier Donald Tusk, który zdaniem 28,1 proc. badanych jest najskuteczniejszy. Drugie miejsce w tym rankingu zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński (23,5 proc.), a trzecie polityk Konfederacji Sławomir Mentzen (11,3 proc.) - wynika sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.