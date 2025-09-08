Tło sporu między prezydentem a premierem

Opinia24 zrealizowała sondaż na zlecenie RMF FM, w którym zapytano Polaków o spór między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska (w ciągu niecałego miesiąca urzędowania prezydent zawetował już siedem ustaw). Wynika z niego, że społeczeństwo jest podzielone, choć największa grupa chciałaby kompromisu. Takie rozwiązanie wskazało 38 proc. respondentów.

Preferencje społeczne

23 proc. badanych oceniło, że to rząd powinien ustąpić prezydentowi (z czego 15 proc. „zdecydowanie”, a 8 proc. „raczej”). 21 proc. wskazało odwrotne rozwiązanie - ich zdaniem to prezydent powinien ustąpić rządowi (14 proc. „zdecydowanie”, 7 proc. „raczej”). 18 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Pośród zwolenników tezy, że to rząd powinien ustąpić prezydentowi, najczęściej są wyborcy PiS (47 proc.) i Konfederacji (46 proc.), a także elektorat Karola Nawrockiego (42 proc. z pierwszej i 41 proc. z drugiej tury wyborów) i Sławomira Mentzena (39 proc.). Za prezydentem są mężczyźni (26 proc.) i osoby z wykształceniem zawodowym (30 proc.).

Tezę, że to prezydent powinien ustąpić rządowi, popiera 62 proc. wyborców KO i elektorat Rafała Trzaskowskiego (56 proc. z pierwszej i 50 proc. z drugiej tury). Za rządem są osoby powyżej 60. roku życia (30 proc.) oraz osoby z wykształceniem wyższym (30 proc.).

Badanie przeprowadzono między 1 a 3 września na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski, z zastosowaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).