Szymon Hołownia nie chce być wicepremierem w rządzie Tuska

Zgodnie z umową koalicyjną lider Polski 2050 Szymon Hołownia pozostanie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Potem zastąpić go na tym stanowisku współprzewodniczący Nowej Lewicy, obecny wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Reklama

Hołownia przekazał w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska i, że nie zamierza startować w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii. We wtorek poinformował, że wystąpił o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Ryszard Petru zainteresowany stanowiskiem przewodniczącego Polski 2050

W środę Ryszard Petru za pośrednictwem platformy X przekazał, że będzie startował na przewodniczącego Polski 2050. „Podejmuję to wyzwanie, wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku – i wiem, jak to zrobić” - napisał poseł.

„Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi” - dodał Petru.

Według niego, w obecnym roku wyzwania są większe, niż w 2023. Przedstawił więc pięć postulatów, które jego zdaniem powinny być głównym przekazem partii na najbliższe dwa lata. Są to: przedsiębiorczość, zielona transformacja, ludzkie sprawy, bezpieczeństwo i szczelne granice.

"Trzeba szukać kompromisów"

Petru podkreślił, że opowiada się za asertywną, a jednocześnie koncyliacyjną współpracą w koalicji. „Są różnice programowe, to oczywiste. Trzeba szukać kompromisów, ale nie poprzez media, ale w ramach koalicji. Wyborcy nam nie wybaczą sporów, stylu konfrontacji, głosowań niezgodnie ze stanowiskiem rządu. To po prostu jest źle odbierane. Skuteczna współpraca to elementarz polityki” - dodał poseł.

„Rywalizacja w ramach naszego ugrupowania nie będzie łatwa. Ale nie mogę stać z boku gdy przed nami tak wielkie wyzwania. Jesteśmy w stanie odbudować zaufanie i poparcie z 2023. Głęboko w to wierzę!” - podkreślił.

We wtorek możliwości startu w wyborach na przewodniczącego ugrupowania, w rozmowie z dziennikarzami nie wykluczyła ministra klimatu i środowiska, obecna wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. - Nie podjęłam jeszcze takiej decyzji. Natomiast nie wykluczam takiej ewentualności - mówiła ministra.

Kim jest Ryszard Petru?

Ryszard Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. 31 maja 2015 r. w Warszawie odbył się kongres założycielski Stowarzyszenia Nowoczesna PL. Natomiast 25 sierpnia zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w wyborach parlamentarnych w 2015 r. zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie. Dwa lata później Petru stracił przywództwo na rzecz Katarzyny Lubnauer, a 11 maja 2018 r. opuścił partię. W 2022 r. wrócił do partii jako ekspert do spraw gospodarczych.

W wyborach 2023 r. wystartował do Sejmu z list Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050).