W najnowszym sondażu IBRiS do Sejmu wchodzi pięć ugrupowań.

Szczegóły wyników sondażu

Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 28,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu plasuje się formacja Jarosława Kaczyńskiego z poparciem 28,1 proc. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,4 proc. Tuż za podium jest Lewica (7,6 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (5,7 proc.). Formacja Grzegorza Brauna zamyka pulę partii, które przekraczają próg wyborczy przepuszczający do Sejmu - zaznaczyła „Rzeczpospolita”.

Kto poza Sejmem?

Do izby niższej nie weszłoby dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 4,1 proc. wyborców, partia Razem z wynikiem 2,6 proc. i Polska 2050 Szymona Hołowni z ledwo 1 proc. poparcia. Co to oznacza? – Wszystko jest prawie jak było, oprócz pozycji partii Grzegorza Brauna. Mamy zmianę lidera, bo ostatnie wybory wygrało PiS. KO bierze to, co miała dwa lata temu. PiS straciło na rzecz Konfederacji. Mamy system naczyń połączonych między tymi ugrupowaniami – skomentował sondaż prof. Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert zauważył również, że badanie potwierdza polityczny koniec Szymona Hołowni i jego partii oraz pokazuje, że „skończył się czas Hołowni w polityce”.

W porównaniu z poprzednim sondażem IBRiS dla„Rz” KO zyskała i wyszła na prowadzenie, a PiS, Konfederacja i Nowa Lewica tracą. W badaniu publikowanym 4 września partia Jarosława Kaczyńskiego miała 30,6 proc. poparcia, formacja Donalda Tuska 29,9 proc., Konfederacja 15,1 proc., a Lewica 8 proc..