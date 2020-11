Wiceszef MSWiA w Programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że obecnie na kwarantannie przebywa ponad 600 tys. osób - najwięcej od początku pandemii.

"Codziennie około pół miliona osób to są osoby, które są na kwarantannie kontrolowane przez Policję. Te wyniki kontroli, czy te osoby są w domu, czy dotrzymują zasad kwarantanny, wskazują na to, że ledwie promil osób nie dotrzymuje tych zasad. To bardzo dobra wiadomość, bo to pokazuje, że Polacy są bardzo odpowiedzialni i solidarni w tym wszystkim" - powiedział Szefernaker.

W rozmowie wiceminister mówił także o roli administracji zespolonej w walce z epidemią CODID-19. Jak wskazał, to wojewodowie są szefami regionalnych zespołów zarzadzania kryzysowego, a codziennie odbywają się odprawy, których celem jest koordynowanie działań.

Szefernaker poinformował także, że w poniedziałek wszyscy wojewodowie na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego skontaktowali się ze szpitalami powiatowymi w całej Polsce tak, aby zebrać zapotrzebowanie tych placówek na sprzęt, przede wszystkim respiratory.

Wiceminister wyjaśnił, to zapotrzebowanie w najbliższych dniach realizować będzie Agencja Rezerw Materiałowych.