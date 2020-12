"Szczepienia przeciwko COVID-19 są dostępne dla chętnych fizjoterapeutów w tzw. etapie 0 Narodowej Strategii Szczepień na równi i na tych samych zasadach jak dla innych pracowników medycznych. To bardzo ważne, bo pracę fizjoterapeutów cechuje najdłuższy i najbardziej intensywny kontakt z pacjentami" - przekazała w informacji prasowej w środę rzeczniczka.

Jak wynika z danych KIF już ponad 16 proc. fizjoterapeutów przeszło zakażenie Covid-19, które zostało potwierdzone testem. Czterech fizjoterapeutów zmarło na skutek zakażenia koronawirusem.

Rzeczniczka zaznaczyła, że przedstawiciele KIF od początku uczestniczyli w pracach Zespołu ds. Szczepień przeciw COVID-19 działającym przy ministrze zdrowia i przekazywali swoje uwagi w tym zakresie, podkreślali m.in. charakter pracy fizjoterapeuty z pacjentem i konieczność zabezpieczenia fizjoterapeutów, również dzięki szczepieniom.

Strategia szczepień przyjęta przez rząd we wtorek zakłada, że etap 0 będzie obejmował szczepienia pracowników sektora ochrony zdrowia, w tym personel medyczny, pracowników domów pomocy społecznej i MOPS oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

"Możliwość zaszczepienia się otrzymują zatem wszystkie chętne osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym nauczyciele akademiccy uczelni medycznych, diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także studenci kierunków medycznych" - wyliczyła Kowalczyk.

Równocześnie KIF przypomniało, że zgodnie ustawą z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (art. 2), zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym i z Narodowej Strategii Szczepień bezspornie wynika, że fizjoterapeuci są objęci programem szczepień w etapie 0.

"W związku z tym nieuprawnione i bezprawne są działania zmierzające do wykluczenia czy zablokowania możliwości szczepienie chętnym fizjoterapeutom przez pracodawców" - odniosła się do kwestii związanej z napływaniem do KIF informacji o właśnie takich praktykach. Jak zapewniła dalej spotykają się one "z ostrą i jednoznaczną reakcją KIF".

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego w tzw. etapie 0 zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe (zlokalizowane w każdym województwie), należące m.in. do sieci szpitali PSZ.

"Zostanie tam zaszczepiony nie tylko personel tych szpitali, ale także innych jednostek, w tym aptek. To właśnie tam można zgłaszać chęć zaszczepienia się do 20 grudnia br. Niektóre podmioty ogłaszają także takie możliwości na swoich stronach internetowych, lokalnych mediach czy mediach społecznościowych" - wyjaśniła Kowalczyk.

Wykaz szpitali węzłowych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych. Rzeczniczka podkreśliła, że część szpitali zadeklarowało zaszczepienie tylko swojego personelu i nie są one ujęte w zestawieniu jako szpitale węzłowe. (PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

