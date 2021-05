Prezydent przypomniał, że jego pierwszym celem było zaszczepienie 70 proc. dorosłych przed czwartym lipca. Obecnie zakłada, że do tego dnia 160 milionów Amerykanów będzie w pełni zaszczepionych.

„W ciągu ostatnich kilku dni poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie szczepień dla dorosłych, ułatwiając proces szczepień jak nigdy dotąd. (…) Otworzyliśmy również tysiące federalnych miejsc, w których można się zaszczepić bez umawiania się na wizytę, aby ludzie mogli po prostu podejść i zrobić sobie zastrzyk” - wyjaśnił.

Zwrócił uwagę, że coraz więcej pracodawców daje ludziom wolne, aby mogli się zaszczepić. Także więcej sklepów spożywczych i detalicznych oraz klubów sportowych oferuje zniżki i promocje, aby zachęcić klientów i fanów do szczepień.

„Od 24 maja do 4 lipca, Uber i Lyft - i myślę, że jest to niewiarygodnie hojne z ich strony - będą oferować wszystkim w Ameryce darmowe przejazdy do i z miejsc szczepień. Wystarczy wejść na stronę internetową, dowiedzieć się, gdzie znajduje się punkt szczepień, zadzwonić do Ubera lub Lyfta, a oni zawiozą was tam, poczekają i odwiozą z powrotem” – poinformował prezydent.

Zauważył lekki wzrost tempa szczepień w ciągu ostatniego tygodnia. Ocenił, że Ameryka jest na dobrej drodze, aby w przyszłym tygodniu 60 procent dorosłych było już zaszczepionych przynajmniej raz.

„Wciąż mamy wiele do zrobienia, aby wskaźnik szczepień dla dorosłych wzrósł do 70 procent, ale wierzę, że nam się to uda” – przewidywał Biden.

Podkreślił, że po dokładnych badaniach, Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła szczepionkę firmy Pfizer do stosowania w kategorii wiekowej: 12 lat i więcej.

„W oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie przez CDC (Centra ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom), po raz pierwszy będziemy mieli bezpieczną i skuteczną szczepionkę COVID-19 dla młodzieży powyżej 12 roku życia. To kolejny wielki krok w naszej walce z pandemią” – stwierdził amerykański przywódca.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/wr/