Roku 2022 do udanych nie zaliczy konserwatysta Jordan Peterson. Jego publiczne wypowiedzi zaczęły coraz częściej przybierać formę chaotycznych i niezrozumiałych potoków słów, okraszonych truizmami i zdecydowanie zbyt głębokim jak na okoliczności wzruszeniem (z płaczem włącznie). Intelektualny regres Petersona mogliśmy obserwować w Polsce, czytając jego dopiero co u nas wydaną (napisaną w 2021 r.) książkę „Poza porządek”, pełną odkrywczych porad w stylu „pracuj tak ciężko, jak to tylko możliwe” lub „jeśli czegoś nienawidzisz – nie rób tego”. W odniesieniu do wojny wypowiedzi Kanadyjczyka sprawiały wrażenie, jakby właśnie odebrał spory przelew z Kremla. Opowiadał m.in., że Rosjanie głęboko wierzą w swój obowiązek walki z degeneracją moralną Zachodu (i podobno mają w tej sprawie rację).