Grillowanie na balkonie jest dozwolone czy zabronione?

Na początku warto zaznaczyć, że w Polsce nie istnieje ogólnokrajowy przepis prawny, który bezpośrednio zakazywałby grillowania na balkonie w bloku. Takie zakazy mogą jednak występować w regulaminach wewnętrznych wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni. Każdy mieszkaniec powinien sprawdzić, czy w jego budynku nie obowiązuje zakaz rozpalania grilla na balkonie. Zatem grillowanie na balkonie nie jest ani zabronione, ani jednoznacznie dozwolone.

Grillowanie na balkonie, co mówią przepisy prawa?

W odniesieniu do przepisów powszechnie obowiązujących, warto przywołać art. 144 Kodeksu cywilnego, który dotyczy immisji. Zgodnie z tym przepisem, właściciel nieruchomości powinien wykonywać swoje prawa w sposób, który nie zakłóca korzystania z sąsiednich nieruchomości w sposób ponadmiarowy, biorąc pod uwagę społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości oraz stosunki miejscowe.

Szkodliwe immisje to takie oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie, które nie wiąże się z bezpośrednim wejściem na nie, ale w inny sposób utrudnia korzystanie z tych terenów. Może to obejmować m.in. przenikanie zapachów, hałasu czy pyłów na sąsiednie działki, co stanowi tzw. immisje materialne.

Kwestia rozpalania grilla na balkonie jest również rozpatrywana w kontekście Ustawy o własności lokali. Zgodnie z artykułem 16 tej ustawy, uporczywe zakłócanie spokoju innych mieszkańców przez lokatora, który nie reaguje na upomnienia wspólnoty, może skutkować postępowaniem sądowym. Mieszkańcy mogą domagać się sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Za takie uporczywe zakłócenie uznaje się m.in. regularne grillowanie, które przeszkadza sąsiadom i stanowi realne zagrożenie pożarowe.

Przepisy przeciwpożarowe a grillowanie na balkonie

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to kluczowy aspekt, który należy wziąć pod uwagę przy planowaniu grillowania na balkonie. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych, zabrania się rozpalania ognia w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zapalenia materiałów palnych lub sąsiednich obiektów. Dodatkowo zabronione jest przechowywanie palnych materiałów oraz stosowanie łatwopalnych elementów wyposażenia w odległości mniejszej niż 0,5 metra od urządzeń, które mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 100°C, a także od linii kablowych o wysokim napięciu czy instalacji piorunochronnych.

Co równie istotne, § 7 ust. 2 tego rozporządzenia wskazuje, że materiałów niebezpiecznych pożarowo nie wolno przechowywać w piwnicach, na strychach, w korytarzach, na klatkach schodowych ani na tarasach, balkonach i loggiach.

W praktyce oznacza to, że grillowanie na balkonie, zwłaszcza przy użyciu grilla na węgiel drzewny, może być uznane za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Grillowanie na balkonie – jaki grill lepiej wybrać?

Warto zrezygnować z korzystania z grilla jednorazowego – działa on na tej samej zasadzie co grill węglowy, a jego małe rozmiary sprawiają, że jest mniej stabilny. To rozwiązanie sprawdza się raczej na polu namiotowym, a nie w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Grill gazowy wydaje się być bezpieczniejszą opcją niż tradycyjny węglowy, ponieważ emituje mniej dymu. Niemniej jednak, ważne jest, aby zachować odpowiednią odległość od elementów, które mogą się zapalić, i dbać o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Choć grill gazowy może być mniej uciążliwy dla sąsiadów, nadal wiąże się z pewnym ryzykiem, które należy zminimalizować.

Zdecydowanie najbezpieczniejsza opcja pod względem przeciwpożarowym - grill elektryczny. Można go bezpiecznie używać nawet wewnątrz mieszkania, a jego popularność rośnie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy grillowanie na świeżym powietrzu staje się mniej komfortowe. W związku z tym, grill elektryczny jest również akceptowalną opcją na balkonie, pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

A co z grillem na tarasie na parterze?

Na tarasach również obowiązują te same zasady co na balkonach. Kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dlatego nie należy lekceważyć obowiązujących przepisów ani potencjalnych zagrożeń.

Czy można dostać mandat za grillowanie na balkonie?

Zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń, jeśli grillowanie powoduje hałas, dym lub zapachy, które przeszkadzają sąsiadom, może to zostać uznane za zakłócanie porządku publicznego, spokoju czy spoczynku nocnego. W takim przypadku grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Dodatkowo, zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, grzywna może wynieść od 20 do 5000 zł, w zależności od dochodów sprawcy, jego sytuacji życiowej i zarobkowej.

Warto jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Karnym, za spowodowanie pożaru grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Mając na uwadze, jak łatwo może dojść do nieszczęścia, warto rozważyć rezygnację z grillowania na balkonie w bloku, zwłaszcza przy użyciu tradycyjnego grilla. Istnieją bezpieczniejsze alternatywy, które nie niosą ze sobą ryzyka pożaru.

Grillowanie na balkonie - jak uniknąć kar?

Grillowanie na balkonie może być uznane za wykroczenie, a w przypadku pożaru – za przestępstwo. Aby uniknąć kar, warto:

sprawdzić regulamin wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej,

upewnić się, że grill jest bezpieczny i nie stwarza zagrożenia pożarowego.,

rozważyć użycie grilla elektrycznego, który jest bezpieczniejszy i mniej uciążliwy dla sąsiadów.

Grillowanie na balkonie czy tarasie - najważniejsze zasady bezpieczeństwa

Grillowanie na balkonie jest dozwolone, ale tylko z użyciem grilla elektrycznego i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz poszanowaniu sąsiadów. Grillowanie musi być zgodne z regulaminem spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej i nie może powodować uciążliwości. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z Zarządem. Podstawowe zasady bezpiecznego grillowania na balkonie: