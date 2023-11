W 2023 roku układ dni świątecznych i wolnych od pracy stwarza idealne okoliczności do wykorzystania długich weekendów. Odpowiednie zaplanowanie urlopu wokół tych dni pozwala na maksymalizację czasu wolnego, minimalizując konieczność wykorzystaniadni urlopowych.

Wolne od 23 grudnia do Nowego Roku

Boże Narodzenie w 2023 roku dajewyjątkową okazję do odpoczynku. Wigilia w tym roku przypada w niedzielę, a dwa kolejne dni świąteczne - 25 i 26 grudnia - w poniedziałek i wtorek.

Dzięki temu, wykorzystując trzy dni urlopu (27-29 grudnia), można cieszyć się nieprzerwanym odpoczynkiem od 23 grudnia do 1 stycznia.

Styczeń 2024. Długi weekend na początek?

W 2024 roku święto Trzech Króli (6 stycznia) wypada w sobotę, co daje pracownikom prawo do dodatkowego dnia wolnego. Rezerwując urlop od 2 do 4 stycznia i wykorzystując dodatkowy dzień wolny 5 stycznia, można połączyć te dni w jeden długi weekend.

Lepiej już teraz zaplanować ten czas

Planując urlop w grudniu i styczniu warto wziąć pod uwagę dni, które pozwolą nam na dłuższy odpoczynek od pracy w okresie świątecznym 2023/2024. Lepiej już teraz zaplanować ten czas, aby w pełni wykorzystać go na regenerację i spotkania z najbliższymi.