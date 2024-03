Statystycznie, na jednego Polaka lub Polkę w 2022 roku, przypadało prawie 31 kg plastiku opakowaniowego wprowadzonego na rynek, według danych Rekopolu.

Opakowania z tworzyw sztucznych tonażowo stanowiły w 2022 roku 17,5% wszystkich wprowadzonych opakowań. Odpadową presję na środowisko ma zmniejszyć Rozporządzenie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (ang. Packaging and Packaging Waste Regulation), które jest obecnie procedowane na poziomie unijnym. Równocześnie producenci, tacy jak L’Oréal, odpowiadając na potrzeby rynku i konsumenta, dostosowują swoje cykle produkcyjne i już na etapie ekoprojektowania minimalizują zużycie plastiku. Takim przykładem są opakowania uzupełniające, czyli tzw. „refille”, które firmie L’Oréal pozwalają na ograniczenie ilości plastiku wykorzystanego do produkcji nawet do 77% na jednym opakowaniu.

Konsumentki i konsumenci są gotowi na refille

Według badania agencji Minds&Roses, zleconego przez L’Oréal, konsumenci/tki deklarują bardzo dużą otwartość na korzystanie z opakowań uzupełniających. 46% badanych ma już doświadczenie z uzupełnianiem produktów higieniczno-kosmetycznych. Aktualnie w największym stopniu dotyczy to mydła w płynie (85%), żelu pod prysznic (56%) oraz szamponu (42%).

Idea opakowań typu „refill” jest znacznie mniej znana w przypadku perfum. Jedynie 24% respondentów/tek zadeklarowało, że spotkało się w przeszłości z takim rozwiązaniem. Jednocześnie niemal połowa badanych, oceniając ten koncept, uznała ideę refilli w kosmetykach luksusowych za bardzo atrakcyjną. 37% respondentów/tek zadeklarowało chęć zakupu perfum w opakowaniu uzupełniającym, a 42% - zakup kosmetyków pielęgnacyjnych.

Konsumenci i konsumentki są na tak, zwłaszcza jeśli będzie taniej

Oszczędność plastiku to jeden z powodów, dla których Polki i Polacy chcą sięgać po refille. W przypadku opakowań kosmetyków pielęgnacyjnych tę opcję zaznaczyło 32% respondentów/tek. Co ciekawe, aspekt ekologiczny jest najbardziej istotny dla przedstawicieli grupy wiekowej 55-65 lat. W młodszej generacji 25-34 lat tylko co 5. osoba przywiązuje znaczenie do tej kwestii.

Ostatecznie jednak głównym czynnikiem zachęcającym do korzystania z refilli jest nie tyle troska o środowisko naturalne, co przede wszystkim wyraźna korzyść finansowa. Aż 64% konsumentów i konsumentek zdecydowało, że oszczędność na kupowanych produktach zdecydowanie zachęca ich do skorzystania z refilli. W przypadku perfum i produktów do pielęgnacji twarzy było to kolejno 49% i 58%.

Za istotne respondenci/tki uznali także wygodę użycia (52%) oraz przekonanie o identycznej jakości i trwałości produktu jak w opakowaniu standardowym (50%).

Refille szerzej obecne na polskim rynku

Odpowiadając na potrzeby konsumentów oraz realizując strategię zrównoważonego rozwoju L’Oréal for the Future, firma L’Oréal w Polsce wprowadza coraz więcej produktów w opakowaniach z systemem refill do aptek i drogerii.Do produkcji opakowań uzupełniających zużywane jest nawet do 77% mniej plastiku, a cena tych produktów jest niższa niż w przypadku tradycyjnych odpowiedników.

Opakowania uzupełniające są dostępne zarówno wśród produktów do pielęgnacji jak i perfum. Uzupełniać można już produkty takich marek jak Giorgio Armani, Lancome, YSL czy PRADA. Refille w swoim portfolio mają również marki Kiehl’s, Vichy, La Roche-Posay oraz L’Oréal Professionel.

System refillowany jest kolejnym krokiem L’Oréal w kierunku zmniejszenia ilości pierwotnego plastiku w obiegu. To także element naszego zobowiązania wynikający ze strategii zrównoważonego rozwoju L’Oréal for the Future. Zapewniając konsumentom i konsumentkom opcje wielokrotnego napełniania, nie tylko przyczyniamy się do ograniczenia wpływu opakowań na planetę, ale jednocześnie dostarczamy wysokiej jakości produkty kosmetyczne w niższej cenie. Dajemy w ten sposób konsumentkom i konsumentom narzędzie, dzięki któremu mogą dokonywać bardziej ekologicznych wyborów. Obecnie nasze wysiłki koncentrują się na poszerzaniu oferty opakowań typu refill w kolejnych grupach produktów – powiedziała Donata Wolińska, Chief Transformations ​& Sustainability Officer​ w L’Oréal HUB Polska i Kraje Bałtyckie.

Obecnie w ofercie L’Oréal w Polsce system refillowy dostępny jest do dwóch rodzajów produktów. Pierwszym z nich są opakowania uzupełniające kosmetyków do pielęgnacji, które najczęściej mają formę saszetki lub wymiennego wkładu. Pozwalają uzupełnić dotychczasowe, tradycyjne opakowanie, gdy produkt się skończył.

Rozwiązania refillowe dostępne są także w perfumach. Składają się one z głównego flakonu, który można ponownie napełnić oraz z opakowania uzupełniającego.

Szerokie wprowadzenie refilli na polski rynek to część działań L'Oréal na rzecz zrównoważonej produkcji, zgodnie ze strategią L'Oréal for the Future. W jej ramach do 2030 r. 100% tworzyw sztucznych wykorzystywanych w opakowaniach marek z portfolio L’Oréal pochodzić będzie z recyklingu lub bioproduktów (ten cel będzie zrealizowany w 50% do 2025 roku), a opakowania będą wykorzystywać o 20% mniej surowca w porównaniu do 2019 r. Ponadto do 2025 r. 100% opakowań plastikowych będzie można ponownie napełnić, ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub kompostowaniu.

1 Badanie agencji Minds&Roses dla Polaków w wieku 16-65 na grupie 600 osób. Styczeń 2024 r.