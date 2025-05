Na skrzynkach pocztowych w blokach niekiedy pojawiają się tajemnicze naklejki z literą "R". I jak się okazuje nie jest to dziecinna wlepka, a kluczowa informacja dla doręczycieli, listonoszy i kurierów.

Litera "R" na skrzynce pocztowej. Co oznacza?

Listy polecony to zazwyczaj kłopot dla adresata. Listonosze roznoszą przesyłki w godzinach pracy, czyli gdy zazwyczaj nie ma nas w domu. I wiadomo, czym to się kończy? Wrzuceniem do skrzynki informacji, że list polecony jest do odebranie na poczcie. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak iść do urzędu pocztowego, odstać w kolejce kilkanaście minut i odebrać przesyłkę.

Okazuje się, że jest rada na to, aby uniknąć niechcianej wycieczki do urzędu. Wystarczy, że na skrzynce pocztowej mamy naklejoną naklejkę z literą "R", która informuje listonosza, aby ten nie zostawiał awizo, lecz wrzucił list polecony bezpośrednio do skrzynki. Dzięki temu odbiorca unika konieczności wizyty w placówce pocztowej.

Naklejka z literą "R" na skrzynkę pocztowej. Jak ją zdobyć?

Zdobycie naklejki z literką "R", którą listonosz będzie honorował wymaga pewnego wysiłku. Aby zdobyć oznakowanie, które uwolni nas od spacerów na pocztę, należy wypełnić specjalny wniosek o doręczanie przesyłek poleconych do skrzynki pocztowej.

Wniosek można wypełnić ręcznie lub online. W przypadku tradycyjnej formy wypełniony ręcznie formularz należy przekazać listonoszowi lub złożyć w urzędzie pocztowym. Można też skorzystać z eFormularza, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku wymagane jest posiadania profilu zaufanego do podpisania wniosku.

Po dokonaniu formalności pracownik poczty bezpłatnie umieszcza na skrzynce odpowiednią naklejkę i od tej chwili jesteśmy uwolnieniu od wizyt na poczcie po listy polecone, no chyba, że przesyłka nie zmieści się w skrzynce. Wtedy po staremu będziemy musieli pofatygować się po odbiór przesyłki w urzędzie pocztowym.