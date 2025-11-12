"Klucz do Kosmosu": cel i zakres projektu

Projekt „Klucz do Kosmosu” to część ogólnopolskiej strategii edukacyjnej związanej z misją IGNIS pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Głównym celem jest wzmocnienie kompetencji technicznych uczniów powyżej 12. roku życia poprzez praktyczne działania: montaż zestawów elektronicznych, lutowanie, poznawanie alfabetu Morse’a a także podstaw krótkofalarstwa.

Zestawy zostaną przekazane do ok. 10000 placówek (szkół podstawowych i średnich oraz innych instytucji edukacyjnych).

Co zawierają zestawy i co dzięki nim zyskają uczniowie?

Zestaw edukacyjny obejmuje m.in.:

płytki PCB w kształcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS oraz elementy do samodzielnego montażu układu elektronicznego (klucz telegraficzny + sygnalizator dźwięku),

instrukcję montażu i materiały dydaktyczne (wideo-tutorial z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego),

dodatkowe propozycje rozszerzenia projektu (druk 3D nakładek, warianty układu).

Dzięki takiemu zestawowi uczniowie nie tylko wykonają własne urządzenie elektroniczne, ale nauczą się podstaw lutowania, zrozumieją zasady działania układów elektronicznych i komunikacji technicznej (Morse’a, krótkofalarstwo). To elementy edukacji STEAM, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy w sektorze technologii kosmicznych.

Warunki udziału w programie i procedura zgłoszenia

W naborze do programu mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe i podstawowe, a także inne instytucje edukacyjne, które mają możliwość przeprowadzić z młodzieżą zajęcia lutowania. Zestawy zostały przewidziane dla uczniów powyżej 12 roku życia.

Warunkiem otrzymania zestawów jest:

wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez dyrektora, lub osobę upoważnioną przez dyrektora, lub organ zarządzający placówką,

deklaracja przeprowadzenia zajęć inżynieryjnych dla młodzieży,

sporządzenie raportu z realizacji tych zajęć.

Zestawy przydzielane są w kolejności: najpierw szkoły publiczne, następnie prywatne o statusie publicznym, w końcu inne instytucje. Nabór trwa do wyczerpania puli.

Rozesłanie zestawów zaplanowano do końca 2025 roku.

Dlaczego szkoły powinny zgłosić udział w projekcie?

Dla placówek edukacyjnych udział w projekcie „Klucz do Kosmosu” niesie konkretne korzyści:

dostęp do nowoczesnych materiałów edukacyjnych bez kosztów – komplet zestawów + wsparcie merytoryczne,

możliwość wyróżnienia się na tle innych szkół jako innowacyjna placówka techniczna,

angażowanie uczniów w realne działania inżynieryjne , co może zwiększyć ich zainteresowanie kierunkami STEM,

promowanie współpracy z instytucjami kosmicznymi i udział w prestiżowym programie związanym z misją polskiego astronauty w kosmosie.

Ponadto, z punktu widzenia polityki oświatowej i gospodarczej, szkoła może wzmocnić swój wizerunek jako miejsce kształcenia przyszłej kadry technicznej.

Projekt „Klucz do Kosmosu” stanowi znaczący krok w kierunku łączenia edukacji, nauki i przemysłu kosmicznego w Polsce. Dzięki niemu nawet 10000 szkół może włączyć się w praktyczną naukę elektroniki, lutowania i komunikacji technicznej, inspirowaną misją IGNIS oraz udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmosie.