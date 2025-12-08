Województwo opolskie chce zapewnić sobie wykształcone kadry lekarskie

Stypendia dla studentów kierunków lekarskich są fundowane przez samorząd województwa opolskiego od 2021 roku. Celem programu jest zachęcenie przyszłych lekarzy do związania swojej kariery zawodowej z województwem opolskim i zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej w jednostkach ochrony zdrowia.

Reklama

Reklama

W poniedziałek umowy podpisze 31 studentów. Jak poinformowało biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego, w sumie stypendia będzie pobierało 77 studentów. Miesięczna wysokość stypendium to 2 tysiące złotych. W ciągu roku akademickiego można otrzymać do 18 tys., a maksymalnie - 54 tys. złotych (za 27 miesięcy kształcenia).

Pieniądze w zamian za pracę dla regionu

Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie się studenta do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa opolskiego; podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa opolskiego, który udziela świadczeń medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu; dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie.