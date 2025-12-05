Dofinansowanie z PFRON na studia - realna pomoc dla wielu studentów

PFRON od wielu lat stara się aktywnie wspierać osoby z niepełnosprawnościami, aby wyrównać ich szansę na rynku pracy. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że ten sam fundusz ma przygotowane także programy pomocowe dla studentów, które mają sprawić, że dostęp do nauki dla osób niepełnosprawnych zrówna się w pewnym sensie z możliwościami zdrowych ludzi. Dzięki tej pomocy wielu osób ma szansę na zdobycie wyższego wykształcenia, rozwinięcia swojej kariery bez obaw o koszta przewyższające ich możliwości.

Innymi słowy, PFRON daje szansę, aby kwestia utrzymania się na studiach nie była tak wymagająca dla wielu osób, które borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Co bardzo ważne, od 2023 roku w życie weszły istotne zmiany, które znacząco ułatwiły studia jeszcze większej grupie osób.

Dofinansowanie z PFRON dla studentów. Kto może liczyć na wsparcie?

Zgodnie ze zmianami, jakie zaszły w 2024 roku studenci z każdym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowania czesnego. Oznacza to, że nawet osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu mają szansę ubiegać się o dodatkowe środki. Do tej pory prawo do tego mieli studenci z orzeczeniem o lekkim i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem koniecznym, aby faktycznie uzyskać takie dofinansowanie, jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec PFRON-u oraz kontynuacja nauki. W związku z tym osoby, które przerwały naukę na studiach lub mają jakiekolwiek zobowiązania wobec funduszu, konieczne jest uregulowanie wszystkich kwestii zarówno w przypadku instytucji, jak i studiów.

Aby zgłosić się o dofinansowanie z PFRON, należy złożyć wniosek przez System Obsługi Wsparcia, który daje możliwość zrobić to online. Co bardzo ważne, do złożenia wniosku potrzeba czegoś więcej, niż tylko zaświadczenia o niepełnosprawności. Pełny wykaz dokumentów to:

Zaświadczenie o byciu studentem z uczelni, na której się studiuje; Dokument potwierdzający, że uiszczona jest opłata za naukę (tylko w przypadku uczelni niepublicznych, które mają taki system); Zaświadczenie o zdaniu semestru lub odbywaniu nauki w trybie zdalnym (tylko, jeśli faktycznie jest taka konieczność); Faktury dokumentujące ponoszone koszty; Zaświadczenie o niepełnosprawności.

Termin składania wniosków o dofinansowanie PFRON na 2025 rok już minął. Nadal jednak studenci, którzy w 2026 roku będą kontynuować naukę, będą mogli składać odpowiednie wnioski, kiedy tylko zostanie otworzony kolejny nabór.

Jakie dofinansowanie z PFRON w 2025 roku?

Dofinansowania, które studenci mogą otrzymać z PFRON, zależne są od kilku czynników, ale przede wszystkim chodzi o sytuację finansową samego wnioskodawcy. Tutaj wyróżnić można dwa rodzaje wsparcia:

dofinansowanie czesnego - w takim przypadku wnioskujący student może liczyć nawet na kwotę 4620 zł na semestr akademicki lub półroczne. Tutaj mowa o kwocie sięgającej nawet 4620 zł, ale jeśli dochody netto na osobę w gospodarstwie nie przekraczają 764 zł, to stawka może być wyższa;

- w takim przypadku wnioskujący student może liczyć nawet na kwotę 4620 zł na semestr akademicki lub półroczne. Tutaj mowa o kwocie sięgającej nawet 4620 zł, ale jeśli dochody netto na osobę w gospodarstwie nie przekraczają 764 zł, to stawka może być wyższa; dodatek na kształcenie - osoba wnioskująca może dostać nawet 1733 zł, jeśli jest studentem uczelni wyższych lub 1155 zł w przypadku osób, które uczęszczają do szkół policealnych oraz kolegiów.

Studenci, którzy podjęli się nauki na dwóch kierunkach jednocześnie, mogą otrzymać wsparcie do drugiego i każdego kolejnego kierunku. Tutaj mowa o dotacji w wysokości 50% kosztów. Innymi słowy, dla drugiego kierunku student będzie w stanie zyskać nawet 2310 zł dodatkowego wsparcia.