Bony tylko do końca 2025 r. Resort apeluje: nie zwlekajcie z zakupem

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że nauczyciele, którzy otrzymali bon na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego, mają czas na jego realizację jedynie do 31 grudnia 2025 r.

Bon można wykorzystać wyłącznie u przedsiębiorców zarejestrowanych w programie „Laptop dla nauczyciela”.

Resort przestrzega przed odkładaniem zakupów na ostatni moment – od 1 stycznia 2026 r. bony wygasają, a niewydane środki przepadają.

Ważne przypomnienie dla przedsiębiorców: wnioski nie wysyłają się same

Ministerstwo kieruje również komunikat do przedsiębiorców uczestniczących w programie. Kluczowe zalecenia obejmują:

terminowe składanie wniosków rozliczeniowych ,

, niezwłoczne korygowanie wniosków , jeżeli wystąpią błędy,

, jeżeli wystąpią błędy, pilne złożenie wszelkich zaległych wniosków, aby rozliczyć transakcje wykonane z użyciem bonów.

Co istotne: wnioski generowane w systemie po zakończeniu miesiąca nie są automatycznie przekazywane do Ministerstwa Cyfryzacji. Każdy przedsiębiorca musi samodzielnie je złożyć, postępując zgodnie z instrukcją obsługi systemu.

Jak działa program „Laptop dla nauczyciela”? Kto ma prawo do bonu?

Program funkcjonuje od września 2023 r. i obejmuje jednorazowy bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Uprawnieni są nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy pozostawali w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w:

szkołach podstawowych,

szkołach ponadpodstawowych,

szkołach artystycznych,

placówkach publicznych i niepublicznych.

Program ma wspierać rozwój kompetencji cyfrowych polskich pedagogów oraz podnieść jakość narzędzi dydaktycznych w szkołach.

Gdzie szukać pomocy? Infolinia i kontakt mailowy

Osoby mające pytania dotyczące bonów, procedur czy działania systemu mogą kontaktować się z Ministerstwem Cyfryzacji:

Infolinia : (42) 253 54 36

: (42) 253 54 36 E-mail: LDNpomoc@coi.gov.pl

Godziny dostępności infolinii:

poniedziałek–piątek: 07.00–18.00,

sobota: 10.00–18.00.