Od 22 stycznia uczniowie mają dni wolne od nauki

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 od poniedziałku 22 grudnia do 1 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa świąteczna trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia – Nowy Rok jest dniem ustawowo wolnym. Dniem ustawowo wolnym jest też 6 styczna – święto Trzech Króli.

Reklama

W tym roku szkoły i przedszkola po raz pierwszy nie będą musiały organizować dla dzieci przedpołudniowych dyżurów w Wigilię. To skutek ustanowienia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia.

Sprawdź, czy w szkole będą dni dyrektorskie

Ponieważ 1 stycznia wypada w czwartek, a 6 stycznia we wtorek, dzięki wykorzystaniu dwóch tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły (2 i 5 stycznia) część uczniów wróci do nauki dopiero 7 stycznia.

Dni do dyspozycji dyrektora szkoły to dni wolne od lekcji. Mogą być one ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe), w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki albo potrzebami społeczności lokalnej.

Ile dni do dyspozycji dyrektora?

O terminach wykorzystania tych dni decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w razie jej braku – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

Ilość dni do dyspozycji dyrektora zależy od szkoły:

w szkołach podstawowych w roku szkolnym jest maksymalnie 8 dni ,

w roku szkolnym jest maksymalnie , w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego) – maksymalnie do 10 dni ,

(liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego) – maksymalnie do , w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – maksymalnie do 4 dni.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w dni wolne

W dodatkowe dni wolne od nauki szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo–opiekuńczych. Musi też poinformować rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.