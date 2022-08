Uczniowie najstarszych klas podstawówek będą przechodzili przygotowanie do szkolenia strzeleckiego. To efekt zmiany podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Samego strzelania będą się jednak uczyć dopiero w liceach, technikach i szkołach branżowych II stopnia. Ponieważ nie wszystkie szkoły dysponują odpowiednią bronią i strzelnicami, przewidziano dla nich dwuletni okres przejściowy. Do roku szkolnego 2024/2025 szkolenia odbędą się tylko tam, gdzie uda się je zorganizować.