Minister edukacji i nauki w niedzielę w Polskim Radiu 24 pytany był m.in. o podręczniki do nowego przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość.

Reklama

Do tej pory resort dopuścił tylko jeden podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość - autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego "Historia i teraźniejszość. 1945-1979", który ukazał się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.

Reklama

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi ją do użytku szkolnego dopuścić Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów: dwóch wydających opinie merytoryczne i jednego – opinię językową. Mogą one być pozytywne, pozytywne warunkowo i negatywne. Pozytywnie zakończona procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.

"Wszyscy co chcą mogą napisać podręcznik do historii i teraźniejszości" - wskazał Czarnek. "Ja przyjmuję wszystkie wnioski o dopuszczenie do użytkowania podręczników. W poniedziałek wyjdzie zgoda na podręcznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych jako drugi, bo został zgłoszony jako drugi pod koniec czerwca. Procedura trwa od półtora do dwóch miesięcy. Za chwilkę będzie zgoda na podręcznik Oświatowca. Czekam na kolejne wydawnictwa" - poinformował minister.

Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do HiT autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego wpłynął do MEiN 12 maja 2022 r. Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego 1 lipca i wpisany do wykazu podręczników pod nr 1145/1/2022.

22 czerwca 2022 r. wniosek do MEiN o dopuszczenie podręcznika do HiT złożyły Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.". Autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adama Cisek.

5 lipca 2022 r. wniosek o dopuszczenie podręcznika do HiT założyło Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia".

Zgodnie z polskim prawem nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 1 września 2022 r. będzie wprowadzany w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Historia i teraźniejszość będzie wprowadzana w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie, obejmując kolejne roczniki. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I.

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka