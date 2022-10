Nietypowy przedmiot pojawi się na razie w 16 placówkach w Brunszwiku. Lekcje mają pokazać uczniom to, jakie uczucia są cenne w życiu oraz co zrobić, by mieć ich więcej.

Wśród tematów, które będą poruszane na lekcjach, znalazły się: wdzięczność, pomoc, uczucia, relaks oraz ostrożność. Podczas zajęć uczniowie będą m.in. przesyłać do siebie pocztówki z komplementami. O „lekcjach szczęścia” będą informowani też rodzice, którzy otrzymają listy z sugestiami do wykorzystania w domu.

„Jeśli chcemy świata z mniejszą depresją i stresem, a zamiast tego z większym współczuciem, uznaniem i zdrowiem psychicznym, nasze szkoły są prawdopodobnie najlepszym punktem wyjścia” – twierdzi ekspert Tobias Rahm, który zajmuje się „badaniem szczęścia”.

„Odkrycia z dziedziny psychologii pozytywnej sugerują, że osoby o wysokim poziomie dobrostanu są m.in. bardziej kreatywne i produktywne, lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, mają silniejszy układ odpornościowy oraz większą odporność na stres" – opowiada Rahm.

Nietypowe lekcje to część projektu Instytutu Psychologii Wychowawczej na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku. Zakończenie zajęć zaplanowano na styczeń 2023 r. Podobne projekty pojawiły się już m.in. w Australii i Indiach.