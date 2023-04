Druga część książki do HiT wydawnictwa WSiP dostała właśnie pierwszą z trzech ocen, które są niezbędne, by publikacja miała status podręcznika szkolnego. Teoretycznie obejmuje ona okres od 1970 r. do II dekady lat XXI w. W praktyce jest tam również mowa o wydarzeniach ostatnich miesięcy.

Jak się dowiadujemy, ocena jest warunkowa, co oznacza, że wydawnictwo jest zobowiązane nanieść uwagi przedstawione przez rzeczoznawcę. W tym przypadku był nim prof. Grzegorz Kucharczyk. On sam nie komentuje podręcznika, wskazując, że ocena jest w toku. Co jednak istotne, prace w tym zakresie idą sprawniej niż w ubiegłym roku, kiedy to podręcznik dostał zielone światło już po rozpoczęciu roku szkolnego. – 20 lutego WSiP złożyły do MEiN wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika do liceum i technikum, części drugiej autorów: Izabelli Modzelewskiej -Rysak, Leszka Rysaka, Karola Wilczyńskiego, Adama Ciska, Mariana Buczyńskiego, Tomasza Grochowskiego, Witolda Pelczara. 9 marca wskazani zostali rzeczoznawcy do sporządzenia opinii: merytoryczno -dydaktycznej – dr hab. Mirosław Szumiło i prof. dr. hab. Grzegorz Kucharczyk, a językowej dr hab. Danuta Krzyżyk – relacjonuje Adrianna Całus-Polak, rzeczniczka resortu. Dodaje, że to te same osoby, które opiniowały cz. 1.

Według stanu na połowę kwietnia taki wniosek złożyło tylko WSiP. Przypomnijmy: przy pierwszej części podręcznika były jeszcze dwa wydawnictwa. – Podstawa programowa do HiT dla szkoły branżowej I stopnia jest inna niż dla liceów i techników. Nie jest tak szczegółowa, stąd nasz podręcznik obejmuje całość podstawy programowej – tłumaczy Marcin Stark z wydawnictwa SOP Oświatowiec Toruń.

Wydawnictwo Biały Kruk, które wydało cz. 1 podręcznika autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, nie skomentowało nam swoich dalszych planów, powołując się na politykę firmy.

