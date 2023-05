Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka

Egzamin ósmoklasisty z matematyki przypada tradycyjnie w drugim dniu egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego, a jutro czeka ich język obcy. Ponad 95 proc. zdających wybrało język angielski.

Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki o godz. 9.00 zasiądzie ponad 500 tys. uczniów. To o około 150 tys. więcej niż standardowo. Większa liczba wynika z faktu, że w 2023 roku egzamin ósmoklasisty pisze 1,5 rocznika, co ma z kolei związek z latami, gdy do pierwszej klasy mogły iść sześciolatki.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki: Co zabrać ze sobą?

Na napisanie egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniowie będą mieli 100 minut. Przypominamy, że na salę uczeń może wnieść ze sobą jedynie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem – do rozwiązywania zadań oraz linijkę.

Przepisy CKE kategorycznie zabraniają korzystania z kalkulatora. Na salę nie można wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze i odpowiedzi na Forsalu

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty 2023 z matematyki? O tym przekonamy się już o 13.00, gdy arkusze egzaminacyjne ujawni CKE. W tym samym czasie znajdziecie je również w naszym serwisie, a chwilę później opublikujemy pierwsze odpowiedzi z matematyki. Całość rozwiązań z egzaminu ósmoklasisty podamy tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przypominamy, że już wczoraj opublikowaliśmy arkusze CKE i proponowane odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Przypominamy także, że jutro na Forsalu znajdziecie również arkusz CKE i odpowiedzi z egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin ósmoklasisty: Matematyka w 2022 roku

Zanim jednak do tego dojdzie przypomnijmy, jak wyglądał standardowy arkusz na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku. Do rozwiązania uczniowie mieli wówczas 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte. Obejmowały one zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Maksymalnie do zdobycia było 25 punktów.

Egzaminu ósmoklasisty 2023 nie można oblać

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 uczniowie poznają już 3 lipca. Na szczęście jednak egzaminu ósmoklasisty nie można oblać – nie wyznaczono dla niego progu zdawalności. Wystarczy przystąpić, by został on zaliczony.

Wynik egzaminu ósmoklasisty ma jednak znaczenie w rekrutacji do szkół średnich, dlatego warto postarać się, by wypaść w nim jak najlepiej.