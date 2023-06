W czwartek minister Błaszczak odwiedził podwarszawskie Białobrzegi (powiat legionowski), gdzie spotkał się z uczniami szkół uczestniczącymi w zlocie szkół kultywujących tradycje powstańców styczniowych. Zlot trwa od 29 maja do 2 czerwca i, jak informuje MON, bierze w nim udział 210 uczniów z 12 szkół w całej Polski.

Reklama

Szef MON podkreślił podczas spotkania, że ponad 2 tys. miejsc czeka na podchorążych w uczelniach wojskowych. "To jest cztery razy więcej niż było w 2015 roku" - podkreślił.

Wicepremier zaznaczył, że Wojsko Polskie jest liczebnie rozwijane. "Chcemy doprowadzić do tego, żeby Wojsko Polskie liczyło co najmniej 300 tysięcy żołnierzy" - powiedział Błaszczak.

Reklama

Szef MON zwrócił uwagę, że ważną rolę odgrywają i będą odgrywać oficerowie. "Dlatego serdecznie zachęcam do tego, żeby przystępować do wojska, do uczelni wojskowych. Proponujemy też, sądzę, że bardzo dobre warunki służby" - dodał.

"Potrzebujemy młodych ludzi, którzy są żądni tego, żeby zdobywać wiedzę, żeby podnosić swoje umiejętności. Bardzo się cieszę z tego, że wasze szkoły kultywują pamięć powstańców styczniowych. Gratuluje wam zainteresowań historycznych, to naprawdę bardzo dobra wiadomość, że interesujecie się historią Polski. To jest taki fundament na którym możecie budować przyszłość" - podkreślił Błaszczak, zwracając się do uczniów.

"Jeszcze raz gratuluję waszych zainteresowań. Życzę żebyście przystąpili do Wojska Polskiego, oczywiście po skończeniu szkoły średniej. Jestem o tym przekonany, że ta oferta, z którą mogliście się zapoznać, bo odwiedziliście Wojskową Akademię Techniczną, jest ofertą interesującą" - dodał szef MON.

Podczas zlotu uczniowie odbywają szkolenia strzeleckie, survivalu, terenoznawstwa i nawigacji oraz pomocy medycznej. Uczniowie odwiedzą także Wojskową Akademię Techniczną i Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej. Program zlotu uzupełni wycieczka po Warszawie śladami powstania styczniowego, zwiedzanie Twierdzy Modlin i Fortu III w Pomiechówku.

Obecnie w ramach programów edukacyjnych MON kształci się blisko 20 tys. uczniów z niemal 300 szkół ponadpodstawowych. "Obecnie realizowane są następujące programy edukacyjne: Oddziały Przygotowania Wojskowego, Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, Cyber.mil z Klasą, Branżowe Oddziały Wojskowe. Dodatkowe zajęcia wynikające z wymienionych programów odbywają się w ponad 760 klasach w całym kraju" - informuje resort obrony.