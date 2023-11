W dobie gwałtownego postępu technologicznego edukacja cyfrowa w Polsce przechodzi z poziomu nowości do standardu codziennego użytku. Prawie co drugi (49 proc.) Polak korzystał już z formy nauki online, co świadczy o znacznym przekroczeniu granic klasycznych metod nauczania. Wirtualne sale lekcyjne zyskują na popularności, stając się dla wielu głównym miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.

E-learning, który kiedyś był postrzegany jako ciekawostka lub dodatek do tradycyjnej edukacji, obecnie ewoluuje w kierunku pełnoprawnej formy nauczania. Elastyczność i dostosowanie kursów online do indywidualnych potrzeb uczących się przyciągają uwagę i zainteresowanie coraz szerszej grupy osób pragnących poszerzać swoje kompetencje.

Polska ocenia skuteczność cyfrowej edukacji

Aż 31 proc. respondentów uważa, że edukacja cyfrowa przewyższa tradycyjne formy nauczania pod względem skuteczności. To stwierdzenie jest odzwierciedleniem rosnącego przekonania o sile i potencjale cyfrowych narzędzi edukacyjnych. Spośród badanych niemal 10 proc. jest zdecydowanie przekonanych o wyższości e-learningu, a kolejne 21 proc. skłania się ku tej opinii. W erze, gdzie szybki i bezpośredni dostęp do aktualnych treści jest niezbędny, platformy e-learningowe oferują skuteczne narzędzia niezbędne do ciągłego kształcenia się i rozwijania kompetencji zawodowych.

“Ten trend wskazuje na istotną zmianę w percepcji wartości edukacji online - mówi Rafał Kamiński, ekspert ds. e-learningu z Edukier.pl. - Polacy na każdym etapie swojej kariery coraz częściej uznają kursy i szkolenia online nie tylko za alternatywę, ale i za preferowany sposób na rozwój osobisty i zawodowy. Cyfrowa edukacja nie ogranicza się do zwykłego przekazu wiedzy - umożliwia szybką adaptację do zmieniających się wymagań rynku i dostarcza narzędzi do budowania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie rozwijających się branżach”.

Jakie są zalety cyfrowego kształcenia?

Korzystanie z kursów i szkoleń online w Polsce niesie za sobą szereg zalet, które respondenci badania „Edukacja w epoce cyfrowej” wyraźnie doceniają. Przoduje wygoda - możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie, co dla 53 proc. badanych jest kluczowym argumentem przemawiającym za e-learningiem. Znacząca oszczędność czasu, którą podkreśla 51 proc. uczestników, stanowi kolejny ważny atut, zwłaszcza w szybkim tempie współczesnego życia.

Oszczędność pieniędzy dla 32 proc. respondentów podkreśla dodatkową wartość kursów online, która pozwala na zredukowanie wydatków związanych z dojazdami czy materiałami szkoleniowymi. Szeroka dostępność tematów i materiałów oraz dostosowanie tempa nauki do własnych potrzeb, oba po 32 proc., to kolejne argumenty, które przekonują Polaków do tej formy edukacji.

Rozwój osobisty to coś, co ceni 28 proc. ankietowanych, co pokazuje, że e-learning jest postrzegany nie tylko jako narzędzie do zdobywania i uzupełniania wiedzy fachowej, ale i jako platforma do rozwoju ogólnych kompetencji. W dalszej kolejności wśród zalet Polacy wskazywali także: możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów online (21 proc.), dostęp do ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin (20 proc.), aktualność materiałów (20 proc.), możliwość nauki w międzynarodowym środowisku (15 proc.) oraz interaktywność i różnorodność form nauczania (14 proc.).

Badanie na reprezentatywnej grupie Polaków 16+ na zlecenie Edukier.pl wykonane przez SW Research (CAWI, N=808) - październik 2023.

Źródło informacji: Edukier.pl, PAP MediaRoom