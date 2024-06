Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) opublikowało szczegółowy kalendarzroku szkolnego 2024/2025, który określa najważniejsze terminy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Oprócz przerw świątecznych i ferii, w kalendarzu uczniów znajdą się także inne istotne daty. Oto szczegółowy przegląd dni wolnych od zajęć lekcyjnych oraz terminów przerw świątecznych i ferii w roku szkolnym 2024/2025.

Rok szkolny 2024/2025: Kiedy rozpoczęcie i zakończenie?

Rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się w poniedziałek, 2 września 2024 roku. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 27 czerwca 2025 roku. Dzień później, czyli 28 czerwca oficjalnie rozpoczną się wakacje letnie, które zakończą się w niedzielę 31 sierpnia 2025 roku.

Rok szkolny 2024/2025: Przerwy świąteczne

W kalendarzu szkolnym uwzględniono kilka istotnych przerw świątecznych. Zimowa przerwa świąteczna przypadnie na okres od 23 do 31 grudnia 2024 roku. Jest to czas, kiedy uczniowie mogą odpocząć po intensywnym pierwszym semestrze nauki. Następnie od 17 do 22 kwietnia 2025 roku trwać będzie wiosenna przerwa świąteczna, podczas której uczniowie będą mogli zregenerować swoje siły przed końcowym etapem roku szkolnego.

Rok szkolny 2024/2025: Inne dni wolne

Poza dłuższymi okresami wolnymi od szkoły, uczniowie będą mogli skorzystać z odpoczynku w dni ustawowo wolne od pracy:

piątek 1 listopada 2024 : Wszystkich Świętych

: Wszystkich Świętych poniedziałek 11 listopada 2024 : Święto Niepodległości

: Święto Niepodległości środa 1 stycznia 2025 : Nowy Rok

: Nowy Rok poniedziałek 6 stycznia 2025 : Trzech Króli

: Trzech Króli czwartek 1 maja 2025 : Święto Pracy

: Święto Pracy czwartek 19 czerwca 2025: Boże Ciało

Rok szkolny 2024/2025: Ferie zimowew poszczególnych województwach

Terminy ferii zimowych w 2025 roku zostały podzielone na cztery tury w zależności od województwa: