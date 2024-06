Wiceminister edukacji Joanna Mucha przekazała, że z programów "Willa Plus" i "Inwestycje w oświacie" do zwrotu do budżetu państwa jest 13 mln zł.

W resorcie trwa konferencja „Willa plus – kolejne działania sprawdzające”. (PAP)

Autor: Paulina Kurek