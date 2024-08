Komu przysługuje świadczenie urlopowe?

Reklama

Trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych urlop i związana z nim wypłata świadczenia urlopowego należy się każdemu pracownikowi oświaty raz w roku. Datę wypłaty powyższego świadczenia reguluje Karta Nauczyciela: powinna ona nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

ZFŚS w każdej szkole

Reklama

Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela każda placówka oświatowa (m.in. szkoła) musi utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Raz w oku dokonywany jest odpis na ZFŚS na jednego pracownika w wysokości 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w całym poprzednim roku lub drugim półroczu poprzedniego roku. W drugim półroczu 2023 roku była to kwota 6 445,71 zł.

Podstawa odpisu na ZFŚS dla świadczenia urlopowego nauczycieli

Wyliczając świadczenie urlopowe dla nauczycieli, jako podstawę należy przyjąć „zwykły” odpis dokonywany zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. Oznacza To, że podstawowy odpis na ZFŚS w 2024 roku wynosi 2 417,14 zł. Dodatkowo świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne.

Do kiedy świadczenie urlopowe jest wypłacane?

Najpóźniej do 31 sierpnia 2024 roku, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2024/25, każdy nauczyciel musi otrzymać wypłatę świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w odrębnych przepisach o ZFŚS, wyliczonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Od czego zależy wysokość świadczenia urlopowego?

Świadczenie urlopowe nie ma charakteru socjalnego. Jest wypłacane nauczycielom ze środków ZFŚS w stałej wysokości, niezależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pedagoga.

Jakie zasady wypłat świadczenia urlopowego będą obowiązywać w 2025 roku?

Przez kilka ostatnich lat podstawa do wyliczenia wysokości odpisów na ZFŚS była zamrożona. Dopiero w 2024 roku podwyższono ją do poziomu 6.445,71 zł. Obecnie jest ona wyższa o ponad 25 proc. niż poprzednio obowiązująca podstawa.

Jeśli podobna zasada zostanie zastosowana w 2025 roku, to możemy założyć, że równieżprzyszłoroczna kwota podstawowego odpisu na ZFŚS będzie wyższa. Ostateczny wpływ na jego wysokość będzie miało przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu 2024 roku. Wiele wskazuje na to, że będzie ono wyższe niż podstawa z 2023 roku. Dowiemy się o tym gdy prezes GUS ogłosi wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w „Monitorze Polskim". Nastąpi to nie później niż do 20 lutego 2025 roku.

Potencjalne zmiany zasad

Zmianie ulec mogą również zasady naliczania samego świadczenia urlopowego nauczycieli. Dlatego będziemy śledzić je i przekazywać informacje o wszelkich nowelizacjach na bieżąco.