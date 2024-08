Wyższa pensja także za lipiec

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie 20 proc. podwyżki wynagrodzenia pracowników samorządowych wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 roku, ale jej zapisy regulują wysokość wypłat pensji należnych od dnia 1 lipca bieżącego roku. Obowiązujące od dziś zmiany mają uaktualnić stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i w zależności od kategorii zaszeregowania wzrosną od 700 zł do 1000 zł brutto.

Zachęta do pracy w samorządzie

Podwyżka wynagrodzeń w samorządach jest związana z obowiązującą od 01 lipca wyższą kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącą 4300 zł. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego ma spowodować, że oferowane przez jednostki samorządu wypłaty będą bardziej konkurencyjne i przyciągną większą liczbę chętnych do pracy w nich.

O ile wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze?

W zależności od kategorii zaszeregowania, a jest ich aż XX, wynagrodzenia wzrosły od 19,2 proc. (dla grupy XX) do 21,2 proc. (dla grupy I). Wynagrodzenie pełnoetatowych pracowników z I grupy zaszeregowania wzrosło o 700 zł, z 3300zł do 4000 zł. Najwięcej, bo aż 1000 złotych, zyskali zatrudnieni na umowę o pracę z XX grupy zaszeregowania. Ich pensje wzrosły z 5200 zł do 6200 zł.

Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia

Jeżeli pracownik z grup I-VI jest uprawniony tylko do zasadniczego wynagrodzenia za pracę, pracodawca podniesie je do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2024 roku wynosi ono 4300 zł.

Nowe kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego od 01 sierpnia