Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2025

Aktualnie, od 1 lipca 2024 roku, minimalne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosi 4300 zł, a minimalna stawka godzinowa to 28,10 zł brutto. Od 1 stycznia 2025 roku te wartości ulegną zmianie, a minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć do 4626 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 326 zł. Nowa minimalna stawka godzinowa wyniesie 30,20 zł brutto.

Dodatek za pracę w porze nocnej to dodatkowe wynagrodzenie, które przysługuje pracownikom wykonującym swoje obowiązki w nocy, czyli w godzinach 21:00-7:00. Zgodnie z kodeksem pracy, prawo do tego dodatku mają pracownicy, którzy pracują w nocy przez co najmniej 3 godziny w ciągu doby lub których harmonogram obejmuje co najmniej 1/4 czasu pracy w godzinach nocnych podczas danego okresu rozliczeniowego.

Ponadto czas pracy w porze nocnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę, zwłaszcza gdy praca wymaga dużego wysiłku fizycznego bądź umysłowego. Każdy pracownik spełniający te kryteria, niezależnie od częstotliwości wykonywania pracy nocnej, ma prawo do tego dodatku.

Dodatek za pracę w nocy wynosi 20% stawki godzinowej, która jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Na podstawie tej kwoty wylicza się dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej. W 2025 roku, przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 4626 zł, stawka za godzinę pracy w nocy będzie wynosić 5,51 zł w styczniu, a w kolejnych miesiącach będzie zmieniać się w zależności od liczby godzin pracy, przypadającym na dany miesiąc.

Warto przy tym zaznaczyć, że kodeks pracy ustala jedynie minimalny poziom dodatku za pracę w nocy. Pracodawcy mają więc możliwość podwyższenia tej kwoty według własnego uznania.