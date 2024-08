Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń

Nowe podwyższone kwoty miałyby być stosowane po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń za okres od lipca 2024 r. - wynika z projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O ile wzrośnie dofinansowanie z PFRON?

MRPiPS proponuje zwiększenie o około 15 proc. ustawowych stawek.

Po zmianach wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń w przypadku osób: ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyniesie 2 760 zł (obecnie 2 400 zł); z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 1 550 zł (obecnie 1 350 zł); z lekkim stopniem niepełnosprawności - 575 zł (obecnie 500 zł).

Kwoty mają też wzrosnąć w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi. W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma to być 1 380 zł (obecnie 1 200 zł); z umiarkowanym stopnie niepełnosprawności - 1 035 zł (obecnie 900 zł); z lekkim stopniem niepełnosprawności: 690 zł (obecnie 600 zł).

MRPiPS zauważa, że za systematyczną zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała zmiana kwoty dofinansowania dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Ostatni raz dofinansowanie to podniesiono w 2022 r. - podkreślają autorzy projektu. Te rozbieżności w ocenie resortu negatywnie wpływają na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i narażają te osoby na utratę miejsca pracy.

Od kiedy wyższe dofinansowanie z PFRON?

Nowelizacja miałaby wejść w życie z mocą od 1 lipca 2024 r. Projekt zakłada, że pracodawca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników za miesiące od lipca, będzie mógł złożyć do PFRON korektę dokumentów uwzględniającą nowe podwyższone kwoty.

Autorzy projektu zaproponowali też zmianę dotyczącą dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Według MRPiPS dotacja nie powinna być wyznaczona na stałym poziomie (obecnie jest to 30 proc. zaplanowanych wydatków na ten cel). Projekt zakłada wyznaczenie limitu dotacji na "do 30 proc." zaplanowanych wydatków na ten cel.

Dodatkowe koszty ponoszone przez PFRON wynikające ze zmian w 2024 r. oszacowano na 278,4 mln zł, a w kolejnych latach na 554,5 mln zł.

Wynagrodzenie minimalne w 2025 roku

W czwartek rząd podtrzymał propozycję wzrostu płacy minimalnej w 2025 r. do 4 626 zł brutto. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4300 zł brutto. Była to druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. (PAP)