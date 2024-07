Godziny pory nocnej

Pora nocna według Kodeksu pracyobejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Dodatek za pracę w porze nocnej dotyczy pracowników dwóch grup pracowników:

- wykonujących pracę przez co najmniej 3 godziny nocne w ciągu doby pracowniczej,

- których rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym i przypada w porze nocnej.

Ograniczenia czasu pracy w porze nocnej

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Każdemu pracownikowi, który spełnia powyższe wytyczne, niezależnie do tego czy w nocy pracuje sporadycznie, czy na stałe, należy się dodatek za pracę w nocy.

Dodatek za pracę w nocy wylicza się za każdą godzinę pracy między 21.00, a 7.00 w wysokości 20% stawki za 1 przepracowaną godzinę w miesiącu, wyliczonej z kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia wynosiła 4242 zł, a od 01 lipca 4300 zł.

Przykład 1

W styczniu 2024 roku kwota najniższego wynagrodzenia wynosiła 4242 zł. Do przepracowania w styczniu zgodnie z kalendarzem było 168 godzin (8 godzin dnia roboczego * 21 dni pracy). Współczynnik dodatku za pracę w porze nocnej wynosi 20%.

4242,00/168 godz. * 20% = 5,05 zł

Za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej styczniu pracownik do wynagrodzenia zasadniczego powinien otrzymać 5,05 zł dodatku.

Ponieważ w lipcu 2024 roku zmianie uległa wysokość najniższego wynagrodzenia wysokość dodatku również ulegnie zmianie.

Przykład 2

W lipcu 2024 roku kwota najniższego wynagrodzenia wynosiła 4300 zł. Do przepracowania w lipcu zgodnie z kalendarzem było 184 godzin (8 godzin dnia roboczego * 23 dni pracy). Współczynnik dodatku za pracę w porze nocnej wynosi 20%.

4300/184 godz. * 20% = 4,67 zł

Za każdą przepracowaną godzinę w porze nocnej w lipcu pracownik do wynagrodzenia zasadniczego powinien otrzymać 4,67 zł dodatku.

Liczba godzin pracy w miesiącu

Z powyższych przykładów widać, że co miesiąc liczba godzin pracy na pełnym etacie się zmienia, zależnie od długości miesiąca, weekendów, świąt i innych dni wolnych od pracy. W styczniu było to 168 godzin, a w lipcu 184 godziny. Dlatego dodatek za pracę w porze nocnej trzeba co miesiąc aktualizować, biorąc pod uwagę bieżącą kwotę najniższego wynagrodzenia.

Minimalna kwota dodatku

Kodeks pracy określa jedynie minimalną wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może dowolnie podwyższyć jego wysokość.

Ryczałt zamiast dodatku za pracę w porze nocnej

Dla pracowników, którzy pracę w porze nocnej wykonują stale poza zakładem pracy, dodatek ten porze może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość powinna być równa przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Jeśli ryczał będzie ustalony w oparciu o zaniżony szacunek czasu pracy, pracodawca ma obowiązek wypłaty dodatku za rzeczywistą liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.